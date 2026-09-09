“조선불량쪽가위” vs “뇌피셜 거짓말”... 김민석·한동훈 ‘김승원 의혹’ 설전

김승원 법무부 장관 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹을 놓고 김민석 더불어민주당 대표와 한동훈 무소속 의원이 정면 충돌했다. 김 후보자와 브로커 양모씨와의 거래 의혹을 연일 제기하며 녹취록을 공개하는 한 의원을 향해 김 대표가 검찰 내부 유출 가능성을 들어 진상 규명 및 의법 처리를 공언한 것이다. 한 의원은 이에 김 대표를 허위사실 유포로 형사상 책임을 묻겠다고 맞섰다. 여당과 범야권의 차기 주자로 거론되는 두 사람이 김 후보자 청탁 의혹 파문 속에 정면 승부를 벌이는 모양새다.

김민석 민주당 대표는 9일 김 후보자와 관련한 녹취록을 연달아 내놓고 있는 한 의원에 대해 “진상을 확인하고 관련 유출자가 있다면 전원 의법조치할 것”이라고 강조했다. 이날 전북 전주시 전북도청에서 열린 현장 최고위원회의에서다.

김민석 더불어민주당 대표(왼쪽), 한동훈 무소속 의원. 뉴시스

김 대표는 “한 의원이 제기 중인 여러 주장은 검찰 내에 협력자가 없으면 발생할 수 없다”며 “협력자가 없고 근거가 없다면 (한 의원의 의혹 제기는) 거짓의 유포일 수밖에 없다. 철저하게 사실과 진상을 확인하고 관련 유출자가 있다면 전원 의법조치하는 단계로 들어가야 한다”고 밝혔다.

한 의원을 향해 ‘조선불량검’, ‘조선불량쪽가위’로 부르며 이번 파문을 검찰 개혁과 연관짓기도 했다. 김 대표는 “검찰개혁으로 종언한 정치검찰의 모든 불법적 불량 행태의 최종 페이지 사건”이라며 “캐비닛 유출과 증거 조작으로 상징되는 정치검찰의 패악”이라고 지적했다. 이어 “국회로 넘어온 한 의원이 자신의 친정인 정치검찰을 ‘나 살기 위해’ 죽이는 일을 시작한 것 같다. 정치검찰에 대한 확인사살 시작”이라고 덧붙였다.

한 의원은 김 대표 발언과 관련해 페이스북에 “검찰로부터 자료 비슷한 것도 받은 적 없으니 김 대표의 근거없는 거짓말에 엄정한 책임을 묻겠다”고 나섰다.

한 의원은 “앞으로 김민석 같은 뇌피셜 거짓말 하는 사람들에게도 마찬가지”라며 “새천년NHK 룸싸롱 김민석 오빠 등등 민주당 오빠들. 물타기한다고 민주당 오빠 독약로비 팩트가 사라지지 않는다”고 주장했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 9일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴스1

그는 이날도 김 후보자의 신약 임상승인 승인 청탁 의혹 제기를 이어갔다. 김 후보자가 자기가 식약처장에 로비해주면 브로커 양씨가 제넨셀 (대표) 강모 씨로부터 전환사채(CB) 투자 방식등으로 수억 원의 대가를 받는 것을 알고 있었다는 것이다.

한 의원은 이를 뒷받침하는 근거로 2021년 9월 3일 양씨와 강씨의 통화 내역을 추가로 공개했다. 녹취록에 따르면 강씨는 양씨에게 “나는 1년간 어차피 보호예수가 묶여. 그렇게 해도 만약에 그쪽에서 300억원을 구주야, 신주야, 뭐 여러 가지 방법은 나중에 논의를하겠지만, 한다 하면 구주 만드는 거야 같이 만들면 되는 거니까”라며 “예를 들어서 300개의 투자 유치를 하잖아, 니가 소개했잖아. 그러면 변호사법에 의거해서 너한테5% 줄 수가 있어”라고 말한다. 이에 양씨가 “돈도 버네?”라고 하자 강씨는 “그러면 15억이잖아. 그러면 너 개인이 니네 회사 증자가 되는 거야. 내가 일부러 너 커미션 얘기는 안 한 거야. 개인적인 일이기 때문에. 근데 보통 100억 이상 넘으면 3%고 50억 수준이면 5%야. 커미션이”라고 말한다.

한 의원은 “김 후보자는 자기가 식약처에 로비해 주면 브로커 양씨가CB 투자 형식으로 8억∼10억을 받아 가는 것을 알고 로비해 준 것”이라고 주장했다.

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