니컬러스 케이지의 미국 말리부 저택 주변에 ‘싱크홀’ 발생

할리우드 배우 니컬러스 케이지가 소유한 미국 캘리포니아주 말리부 저택 인근에서 대형 싱크홀이 발생해 주변 저택 5채의 출입이 통제됐다.

붕괴 과정에서 가스가 누출되면서 당국과 가스 공급업체까지 현장에 출동했다.

말리부 해안 니컬러스 케이지 저택 앞 싱크홀. AFP=연합뉴스

싱크홀은 8일(현지시간) 오전 6시 직전 발생했다. 항공 촬영 사진에는 도로가 무너진 자리에 콘크리트 잔해가 쏟아져 들어간 모습이 포착됐다.

말리부시는 이날 싱크홀이 발생한 진입로 주변에 있는 저택 5채에 대해 출입을 금지했다. 붕괴 과정에서 가스가 누출되면서 당국과 가스 공급업체가 현장에 출동해 조치에 나섰다.

이 가운데에는 케이지가 2024년 매수한 것으로 알려진 저택도 포함됐다.

케이지의 저택은 최근 열대성 폭풍 ‘마리’의 영향으로도 피해를 입었다. 당시 로스앤젤레스 일대 해안에는 침수 주의보가 내려졌고, 높은 파도가 이어지면서 해안가 시설과 주택 등이 영향을 받았다.

한때 허리케인으로 분류됐던 마리는 미국 본토에 직접 상륙하지는 않았지만, 미국 노동절 연휴 기간 남부 캘리포니아 해안에 많은 비와 높은 파도를 몰고 왔다.

케이지는 올해 62세로, 최근 아마존 시리즈 ‘스파이더 누아르’에 출연했다. 올해 말 개봉 예정인 미국프로풋볼(NFL) 감독 겸 해설자 존 매든의 전기 영화에서는 매든 역을 맡았다.

100편이 넘는 영화에 출연한 케이지는 마이크 피기스 감독의 ‘라스베가스를 떠나며’(Leaving Las Vegas)로 1996년 제68회 아카데미 시상식에서 남우주연상을 받았다.

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