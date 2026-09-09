전자담배 니코틴 노출 많을수록 ‘실명 유발’ 황반변성 위험 커진다

전자담배 사용 시 체내 니코틴 노출량이 많을수록 노년기 실명을 유발하는 황반변성 위험이 증가한다는 연구 결과가 나왔다.

편의점 담배 진열대 모습. 전자담배 사용 시 체내 니코틴 노출량이 많을수록 황반변성 발병 위험이 커진다는 연구 결과가 나왔다. 연합뉴스

9일 의료계에 따르면 김동현 고려대안암병원 안과 교수 연구팀은 국민건강영양조사(2016∼2021년)에 참여한 40세 이상 성인 7780명을 대상으로 전자담배 사용과 황반변성의 연관성을 분석해 이 같은 사실을 확인했다.

그동안 전자담배가 일반 담배보다 덜 해롭다는 인식이 퍼져 있었으나, 눈 건강에 미치는 영향에 대해서는 명확히 밝혀지지 않았다. 이번 연구는 망막질환인 황반변성과 전자담배 사용 사이의 상관관계를 집중적으로 들여다봤다.

연구 결과, 전자담배 단독 사용자는 비흡연자에 비해 니코틴 노출 수준이 뚜렷하게 높았으며 전신 염증 상태를 나타내는 지표(hsCRP 수치) 역시 높게 측정됐다. 특히 체내 니코틴 노출 정도를 가늠하는 소변 코티닌 농도가 상승할수록 황반변성 발병 위험이 함께 커지는 것으로 집계됐다.

실제로 소변 코티닌 농도를 세 구간으로 나누어 살펴본 결과, 황반변성 유병률은 가장 낮은 군에서 5.8%, 중간 군에서 7.8%, 가장 높은 군에서 8.4%로 단계적으로 증가했다.

김동현 교수는 “전자담배 사용자에게서 니코틴 노출 수준이 높아질수록 황반변성 발병 가능성이 커지는 경향이 확인됐다”며 “전자담배가 상대적으로 안전하다는 인식과 달리 니코틴 등 다양한 유해 물질에 노출될 수 있다는 점을 인지하고 장기적인 건강 영향을 주의 깊게 살펴봐야 한”고 강조했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘BMC 공중보건’(BMC Public Health)에 게재됐다.

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