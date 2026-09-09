김민석, 韓녹취록 공세에 "조선 불량 쪽가위…유출자 의법 조치"

더불어민주당 김민석 대표는 9일 김승원 법무부 장관 후보자의 신약 임상실험 승인 청탁 의혹 공세를 주도하는 무소속 한동훈 의원을 향해 "본인의 의사와 무관하게 빚어낸 캐비닛 유출, 증거 조작 의혹을 철저하게 확인할 수밖에 없는 시점이 됐다"고 밝혔다.



김 대표는 이날 전북도청에서 열린 최고위원회의에서 "김 후보자 청문회와는 별도로 한 의원 문제는 별도의 사건으로 지금 간 것 같다"며 이같이 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 9일 전북 전주시 전북특별자치도청에서 열린 더불어민주당·전북특별자치도 예산정책협의회에서 도정 주요 현안 자료를 살펴보고 있다.

그는 "검찰 개혁으로 이제 마무리된, 종언한 정치 검찰의 모든 불법적 불량 행태의 최종 페이지 사건으로 등장한 것 같다"며 "한동훈 사건을 정리함으로써 한국 정치 검찰 개혁은 마지막 장을 맞이하게 되는 것이 아닌가 싶다"고 강조했다.



이어 "캐비닛 유출, 증거 조작으로 상징되는 정치 검찰의 패악을 국회로 넘어온 한 의원이 스스로가 활약하던 정치 검찰의 마지막 칼을 꽂기 위해서, 마지막으로 나 살기 위해서 정치 검찰을 죽이는 일을 시작한 것 같다"고 주장했다.



김 대표는 "한 의원이 현재 (김 후보자를 향해) 제기하고 있는 여러 가지 주장들은 검찰 내에 협력자가 없으면 발생할 수가 없는 사건이라고 판단되고, 협력자가 없고 근거가 없는 것이라면 거짓의 유포일 수밖에 없다고 판단된다"고 말했다



아울러 "이 문제와 관련해서는 철저하게 사실, 진상을 확인하고 관련 유출자가 있다면 전원 의법 조치하는 단계로 들어가야 되겠다는 생각이 들었다"고 언급했다.



그러면서 당내 '한동훈 네거티브 전담 대응팀'을 향해 "김 후보자 청문회가 끝나더라도 한동훈 사건에 대해서는 잘 추적하고 의법 조치될 수 있도록 준비해 주시라"고 주문했다.



김 대표는 민주당 의원들의 한 의원 공세용 별칭과 관련해선 "조선 제일 검, 조선 제일 쪽가위, 이런 것은 '조선 제1'이라는 것에 집착하게 된다"며 "제1이라고 불러주면 정말 칭찬인 줄 알 것 같다. 조선 불량 검, 조선 불량 쪽가위로 해 주는 것이 정확하지 않을까 싶다"고 밝혔다.

<연합>

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