김기동, 또 한 번 정상에 섰다… FC서울 이달의 감독상 ‘세 번째’

FC서울 김기동 감독이 올 시즌 세 번째 ‘flex 이달의 감독상’을 9일 수상했다.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)에 따르면 김기동 감독이 이끄는 서울은 8월 K리그1 6경기에서 4승2무를 기록하며 선두 자리를 굳건히 지켰다. 특히 이후 4연승을 달리는 과정에서 17골을 몰아치며 강한 공격력을 과시했다.

FC서울 김기동 감독이 올 시즌 세 번째 ‘flex 이달의 감독상’을 9일 수상했다. 한국프로축구연맹(총재 권오갑) 제공

서울의 출발은 다소 조심스러웠다. 21라운드 전북 현대전과 22라운드 김천 상무전에서 잇따라 0-0 무승부를 기록했다. 하지만 23라운드 대전하나시티즌전에서 4-2로 승리하며 분위기를 바꿨다.

이후 서울의 득점포가 폭발했다. 24라운드 FC안양전에서 7-0 대승을 거두며 구단 단일 경기 최다 득점 타이기록을 세웠고, 부천FC와의 25라운드에서는 1-0으로 승리했다. 이어 26라운드 광주FC전까지 5-2로 제압하며 4연승을 완성했다.

서울은 8월 6경기에서 17골을 터뜨리는 동안 4골만 내줬다. 4경기에서는 상대에게 단 한 골도 허용하지 않았다. 시즌 막판 선두 경쟁이 치열해지는 가운데 공수에서 안정적인 경기력을 이어간 것이 김 감독의 수상으로 이어졌다.

FC서울 김기동 감독이 올 시즌 세 번째 ‘flex 이달의 감독상’을 9일 수상했다. 한국프로축구연맹(총재 권오갑) 제공

김 감독에게 이번 수상은 개인 통산 일곱 번째 이달의 감독상이다. 남기일 감독(8회)에 이어 최강희 감독과 함께 역대 최다 수상 공동 2위에 해당한다.

김 감독은 앞서 올 시즌 2~3월과 4월에도 이달의 감독상을 받은 바 있다. 한 시즌에 세 차례 수상하며 K리그를 대표하는 지도자다운 면모를 다시 한번 입증했다.

한국프로축구연맹은 김 감독에게 기념 트로피와 상금을 전달할 예정이다.

한편 ‘flex 이달의 감독상’은 K리그 공식 HR 파트너인 flex의 후원으로 매월 뛰어난 리더십을 발휘한 감독에게 수여된다. flex는 2023년부터 연맹과 공식 HR 파트너십을 맺고 이달의 감독상 등 다양한 공동 사업을 진행하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지