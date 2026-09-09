임영웅, 음원도 강자…새앨범 발매와 동시에 전곡 차트인

톱 가수 임영웅이 새 앨범으로 또다시 음원 차트를 휩쓸었다.

9일 소속사 물고기 뮤직에 따르면, 전날 오후 6시 발매된 임영웅의 스페셜 디지털 앨범 '아임 히어로 10(IM HERO 10)' 타이틀곡 '또또'는 공개 직후 멜론 핫100 1위에 올랐다.

수록곡 '모이세'가 2위를 잇는 등 앨범에 실린 10곡 전곡이 멜론, 지니, 벅스 등 주요 음원 플랫폼 상위권에 고르게 안착했다.

이번 앨범은 신곡 6곡과 리메이크 4곡으로 채워졌다. 임영웅이 작사·작곡에 참여한 '또또'를 비롯해 '모이세', '바이올라(Baila)', '부디 행복해질 것', '살아온 우리에게', '뉴욕(New York)'이 수록됐다. 데뷔곡 '미워요'와 기존 대표곡 '사랑은 늘 도망가', '모래 알갱이', '아비앙또(A bientot)'는 편곡을 거쳐 새 버전으로 실렸다.

임영웅은 스타디움 투어를 통해 역대 누적 관객 100만 명을 돌파하며 오프라인 티켓 파워를 입증했다.

<뉴시스>

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