대구·경북 손잡고 AI·로봇 등 첨단산업 인재 양성

경북도가 대구시, 지역 대학 등과 함께 반도체, 로봇 등 첨단산업 인재 양성을 위한 생태계를 구축한다.

경북도는 교육부의 성장엔진 인재 양성 및 초광역 공유대학 공모에 선정돼 국비 960억원을 확보했다고 8일 밝혔다.

성장엔진 인재 양성 공모사업에는 금오공대 주관으로 대구·경북 8개 대학이 참여한 'Physical AI(반도체+로봇) 분야 인재 양성' 과제가 선정돼 4년간 국비 600억원을 지원받게 됐다.

이 사업은 경북도가 주관하고 대구시가 공동 참여하며 금오공대, 포스텍, 영남대, 구미대, 대구경북과학기술원(DGIST), 계명대, 영남이공대, 영진전문대와 원익큐엔씨 및 에스엘 등 지역기업, 구미전자공고가 함께한다.

산학 연계 교육과 취·창업 지원, 기술 사업화 등을 통해 대경권 혁신 인재 3000여명을 양성할 계획이다.

경북도 첨단산업 인재 양성 위한 생태계 구축 도표. 경북도 제공

도는 이와 별도로 경북대, 대구시와 함께 반도체, 로봇, 이차전지, 모빌리티, 바이오 등 5대 전략산업 분야 초광역 공유대학도 운영한다.

4년간 360억원을 지원받아 영남대, 포스텍, 금오공대 등 지역대학 8곳과 함께 기업 연계 교육과정 개설, 공동 연구, 장비 공유 등을 추진한다.

이철우 경북도지사는 "안정된 전력과 풍부한 용수를 기반으로 인재 육성에 총력을 기울여 국가 첨단산업의 허브가 될 수 있도록 힘쓰겠다"며 "대구시와 지역대학, 기업, 연구기관 등과 협력해 청년들이 돌아오고 지역에서 머물며 일하는 선순환구조를 만들어 가겠다"고 말했다.

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