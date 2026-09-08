한빛2호기, 40년 설계수명 마치고 가동 정지

한빛원자력발전소 1호기에 이어 2호기도 40년 운영허가기간을 마치고 가동이 정지된다.

8일 한빛원자력본부에 따르면 11일 한빛 2호기의 운영허가기간이 만료돼 가동이 멈춘다. 이에 원전 당국은 가동을 정지하고 정기 검사와 계획 예방정비에 착수한다고 밝혔다.

2018년 영광군 홍농읍에 소재한 한빛원전 전경. 한빛원자력본부 제공

한빛 2호기는 1986년 9월12일 운영허가를 받아 1987년 6월10일 상업운전을 시작했다. 운영허가기간 40년을 적용하면 9월11일 운영 허가를 받은 마지막 날이다.

법적으로 수명이 끝난 한빛 2호기를 더 이상 가동할 수 없어 법적 검사와 정비를 수행하면 수명 연장 여부를 기다려야 한다.

앞서 한빛 1호기도 1985년 12월23일 운영 허가를 받은 뒤 지난해 12월 운영 허가를 마치고 현재까지 정지된 상태다.

원자력안전위원회는 최장 2년 간 분야별 심사를 거쳐 수명 연장 여부를 결정하게 된다. 원안위 관계자는 “현재 심사 중”이라고 밝혓다.

한빛 원전은 총 6기가 있으며 1∙2호기에 이어 3호기는 2034년, 4호기는 2035년, 5호기는 2041년, 6호기는 2042년 설계수명이 끝난다.

운영허가기간이 다한 원전의 계속 운전이 허가된 것은 2008년 고리 1호기, 2015년 월성 1호기, 지난해 11월 고리 2호기 등 3차례 있었다.

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