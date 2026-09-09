HD현대, 필리핀 조선·방산 협력 확대 모색

정기선 HD현대 회장이 필리핀 국방장관을 만나 현지 생산거점을 활용한 조선·방산 협력 확대 방안을 모색했다.

8일 HD현대에 따르면, 정 회장은 전날 서울에서 길베르토 테오도로 주니어 필리핀 국방장관과 만나 필리핀 해군 현대화와 현지 조선산업 경쟁력 강화 방안을 논의했다. 필리핀 수비크만에 구축한 HD현대필리핀의 활용방안도 주요 의제로 다뤄졌다.

HD현대 정기선 회장(오른쪽)과 길베르토 테오도로 주니어 필리핀 국방장관이 7일 만나 기념사진을 찍고 있다. HD현대 제공

HD현대는 지난해부터 이곳에서 선박 건조에 착수하며 현지 생산 기반을 확대하고 있다. 수비크 조선소에서 건조 중인 첫 선박은 11만5000t급 석유화학제품운반선(PC선)이다. 최근 진수를 마쳤으며 내년 선주사에 인도될 예정이다.

HD현대는 2016년 필리핀 해군의 첫 호위함을 수주한 뒤 협력을 이어왔다. 지금까지 필리핀에서 함정 12척을 수주했고, 이 중 6척을 인도했다.

테오도로 장관은 HD현대와 협력이 필리핀 해군 현대화와 조선산업 활성화에 중요하다고 평가했다. HD현대의 현지 사업 확대를 환영하며 양측에 도움이 되는 협력 방안도 계속 찾아가자는 뜻도 밝혔다.

정 회장은 “필리핀 정부와 해군의 일관된 정책과 협력을 바탕으로 필리핀 해군의 역량을 한 단계 높이는 데 크게 기여하고 HD현대도 안정적으로 사업을 수행할 수 있었다”고 말했다. 그는 “지난 10년간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 앞으로 상선과 함정 건조를 넘어 다양한 분야에서 장기적인 산업 협력 기회를 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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