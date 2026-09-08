김지용 중수청장 후보자 “중대범죄 대응에 빈틈없도록 최선”

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장 후보자가 8일 “청문회 절차가 잘 마무리돼 일할 기회가 주어진다면 빠른 시간 내에 조직을 안착시켜 국가의 중대범죄 대응에 한 치의 빈틈이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장 후보자가 8일 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 기자에게 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

김 후보자는 이날 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하는 길에 기자들과 만나 “형사사법 체계의 큰 변화 속에서 신설되는 중수청의 청장 후보자로 지명돼 막중한 책임감에 어깨가 무겁다”며 “현재로서는 곧 있을 청문회 준비에 성실히 임하겠다”고 밝혔다.

김 후보자는 ‘중수청의 정치적 중립성과 수사 독립성을 어떻게 확보할 것이냐’는 물음에는 “중수청에 있어서 공정성이라든가 중립성, 절차적 정의는 매우 중요한 부분이라고 생각한다”며 “일단 그 정도로 이야기하고 청문회 절차에서 소상히 말씀드리겠다”고 답했다.

다만 김 후보자는 ‘검찰 재직 시절 ‘검수완박’(검찰 수사권 완전 박탈)에 반대했는데 견해가 바뀌었나’, ‘검찰 출신 중수청장은 검찰 개혁 취지와 어긋난다는 의견을 어떻게 생각하나’, ‘경찰 권한이 커진 상황에서 협력 또는 견제 방안을 어떻게 구상하고 있나’ 등의 질문에는 “향후 청문회 절차에서 성실하게 소명하도록 하겠다”며 말을 아꼈다.

그는 ‘검사 재직 시절 성남시 임대아파트를 보유하면서 분당구에 전세로 거주한 사실이 있나’라는 물음에는 “국민께서도 궁금해하실 수 있고 청문회 절차에서 소상히 밝히겠다”며 “첫 출근이라 자세하게 말씀드리기는 좀 그런 부분이 있다”고 했다.

‘특례 임용 신청자가 총 정원에 크게 못 미쳐 출범 초기 수사 인력 확보에 어려움이 있을 것 같다’는 지적에는 “아직 보고를 받지 못한 상태여서 지금 말씀드리기가 어려울 것 같다”고 했다.

김 후보자는 “지금 엄중한 시기인데 중수청이 조기에 안착하도록 최선을 다해 국민께서 우려가 없도록, 또 수사 과정에서 억울해하는 국민이 없도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장 후보자가 8일 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 기자들과 만나 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관은 전날 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 이재명 대통령에게 제청했다. 중수청장은 국회 인사청문회를 거친 후 대통령이 최종 임명한다. 중수청장은 차관급 직위이며 임기는 2년이다.

김 후보자는 대전지검 검사를 시작으로 대구지검 특수부장과 서울중앙지검 공판2부장, 대검찰청 감찰1과장, 춘천지검장 등을 거쳤다. 대검 형사부장 재임 당시에는 경찰 송치 사건과 보완수사·재수사 요청 등 검경 간 사건 처리 체계를 총괄했다. 2023년 검찰을 떠난 뒤 변호사로 활동했다.

윤 장관은 전날 정부서울청사에서 진행한 브리핑에서 “김 후보자는 수사, 감찰, 공판 등의 형사사법 분야에서 충분한 경험을 쌓아온 수사·법률 전문가”라고 평가했다. 그러면서 “검찰의 이른바 ‘특수검찰’ 관행은 반드시 근절해야 하지만 검찰이 갖고 있는 수사의 전문성은 중수청에 제대로 이관돼야 할 것”이라며 “검찰 출신이라는 것을 배제의 조건으로 삼기보다는 검찰 개혁의 취지를 올바르게 구현하면서 중수청을 신설 조직으로서 충분히 이끌어 나갈 수 있는 자질을 갖췄는가를 우선 판단의 근거로 삼았다”고 덧붙였다.

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