온더리스트, 청담에 한국 첫 상설 매장…오프라인 협업 확대

사진=온더리스트 제공

회원제 명품 플래시 세일 플랫폼 온더리스트(OnTheList)가 9월 8일 서울 강남구 청담동에 한국 첫 상설 오프라인 매장을 열었다.

2022년 한국에 진출한 온더리스트는 100개 이상의 브랜드 및 공식 유통사와 협업해 단기 팝업과 온라인 채널을 중심으로 할인 판매를 이어왔다. 오프라인 사업의 연속성과 브랜드 협업을 강화하기 위해 청담역 인근에 한국 첫 정규 매장을 마련했다.

매장 개설을 기념해 ‘럭셔리 키즈’ 온·오프라인 연계 행사도 진행한다. 9월 8일부터 10일까지는 청담 매장에서 직접 판매를 진행하며, 11일부터 15일까지는 공식 온라인몰로 전환해 판매를 이어간다.

회사는 신규 매장을 거점 삼아 명품 패션뿐 아니라 다양한 상품군으로 협업을 확대할 예정이다. 행사 성격과 브랜드 조건에 맞춰 온·오프라인 채널 구성을 유연하게 운영할 계획이다.

사진=온더리스트 제공

청담 매장은 단순한 할인 상품 판매 공간을 넘어 브랜드와 상품을 직접 살펴볼 수 있는 공간으로 기획됐다. 기존 회원제 플래시 세일의 가격 조건에 오프라인 실물 확인 기능을 더해 온라인과 오프라인을 연계한 쇼핑 경험을 제공한다는 구상이다.

내부 공간은 브랜드 집기를 강조할 수 있는 간결한 설계를 적용했다. 행사 기획에 따라 동선을 바꿀 수 있는 모듈형 인테리어를 도입하고, 프리미엄 브랜드 상품 관리를 위한 보안 환경도 갖췄다.

온더리스트 공동창업자 겸 CEO 델핀 르페(Delphine Lefay)는 “서울 정규 매장은 온더리스트가 전 세계에서 선보이는 다섯 번째 정규 매장으로, 온더리스트의 지속적인 글로벌 성장을 보여주는 중요한 이정표”라며 “특히 빠르게 성장하고 있는 한국에서 첫 정규 매장을 선보이게 된 만큼, 앞으로 한국 시장의 특성과 고객의 니즈에 맞는 다양한 브랜드와 플래시 세일을 소개하며 온더리스트만의 쇼핑 경험을 더욱 발전시켜 나가겠다. 여성 기업가로서, 이번 프로젝트를 성공적으로 실현해낸 한국 팀을 매우 자랑스럽게 생각하고 있다”고 말했다.

온더리스트는 2016년 홍콩에서 시작된 회원제 쇼핑 플랫폼으로 브랜드 및 공식 유통사와 직접 협업해 이월·재고 상품을 판매하는 플래시 세일 사업을 전개해 왔다. 회사 측에 따르면 현재 전 세계 회원은 161만 명 이상이며 6670회 이상의 플래시 세일을 진행했다. 한국, 호주, 싱가포르, 중동 등으로 사업을 확대했으며, 회사 측은 지금까지 1060만 개 이상의 상품이 폐기되지 않고 새로운 판매 기회를 찾을 수 있도록 지원했다고 설명했다.

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