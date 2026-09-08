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현대건설, 아파트 단지에 DRT·배송로봇…‘미래 모빌리티’ 설계기준 만든다

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신진영 기자 sjy@segye.com

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현대건설이 한국교통안전공단과 공동주택 내 미래 모빌리티에 대응하기 위한 안전기술과 설계기준 마련에 나선다.

 

현대건설은 지난 7일 서울 웨스틴 조선에서 한국교통안전공단과 ‘공동주택 내 미래 모빌리티 대응 안전기술 실증 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

현대건설·한국교통안전공단 업무협약식. 현대건설 제공
현대건설·한국교통안전공단 업무협약식. 현대건설 제공

이번 협약은 수요응답형교통(DRT), 배송·서비스로봇, 개인형 이동수단 등 새로운 이동수단이 공동주택 안으로 확대되는 데 대응하기 위해 추진됐다. 두 기관은 입주민의 보행 안전을 높이고, 달라지는 교통환경에 맞는 단지 설계와 운영 방안을 함께 연구한다.

 

두 기관은 공동주택에서 새로운 이동수단을 더 안전하게 이용할 수 있는 방안을 연구한다. 소프트웨어로 도로시설을 관리하는 ‘SDR(Software Defined Road)’ 기술을 활용해 단지 내 도로환경을 개선하는 방안도 검토한다. 또 단지 안의 도로와 보행동선, 승하차·대기공간 등을 살펴보고 실제 주거단지에서 기술을 시험할 계획이다. 

 

현대건설 관계자는 “공동 연구와 실증을 통해 미래 모빌리티를 고려한 공동주택 설계·운영 기준을 체계화해 나갈 것”이라고 말했다.


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