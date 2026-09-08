필리핀서 피랍 40대 한국인, 나흘 만에 무사 석방

필리핀 마닐라에서 납치됐던 40대 한국인 남성이 나흘 만에 무사히 풀려났다.



8일 외교부는 지난 4일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 피랍됐던 한국인 남성 A씨가 이날 무사히 석방됐다고 밝혔다. A씨의 건강은 양호한 상태다.

서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부 모습.

A씨는 지난 4일 오전 필리핀 메트로마닐라 파사이 지역에서 지인인 한국인 남성과 차량에 함께 타고 있다가 신원 불상의 괴한들에게 납치된 것으로 알려졌다.



납치범들은 A씨만 자신들의 차량에 태워 현장을 떠났으며, 약 18시간 뒤 A씨의 또 다른 지인에게 연락해 석방을 위한 대가를 요구한 것으로 전해졌다.



외교부는 사건 당일 주필리핀대사관으로부터 관련 보고를 접수한 직후 재외국민보호대책본부를 설치하고 경찰청, 대사관과 합동 상황점검회의를 열어 대응 방안을 논의했다.



또한 피랍자의 안전을 최우선으로 현지 대사관을 통해 필리핀 경찰 등과도 긴밀히 협력하면서 조속한 석방을 위해 노력해왔다.



필리핀에서는 지난달 16일에도 마닐라에서 40대 한국인 남성이 납치됐다가 닷새 만에 풀려나는 사건이 있었다. 다만 두 사건 간 연관성이 있는지는 확인되지 않았다.

<연합>

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