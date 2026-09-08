체육 공공데이터 한눈에… 국민체육진흥공단, ‘KSPO 데이터 지도’ 운영

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 체육 분야 데이터 활용을 촉진하기 위한 기반 마련에 나섰다. 흩어져 있는 자료에 대한 접근성을 높이는 한편 체육계 주요 기관과 협력해 데이터의 품질과 활용 범위도 넓힌다는 계획이다.

서울 송파구 서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주) 사옥 전경. 국민체육진흥공단 제공

국민체육진흥공단은 공공데이터포털과 문화 빅데이터 플랫폼 등에 개방한 체육 분야 데이터를 한곳에서 확인할 수 있는 ‘KSPO 데이터 지도’를 운영한다고 8일 밝혔다.

이 서비스에서는 공공데이터포털과 문화 빅데이터 플랫폼에 등록된 국민체육진흥공단 자료를 모아 제공한다. 이용자는 키워드 검색과 제공 형식별 필터를 통해 원하는 자료를 선별할 수 있다.

각 데이터의 상세 설명과 주요 항목, 샘플 자료, 연관 데이터 등을 함께 확인할 수 있으며 필요한 경우 실제 데이터가 게시된 원문 페이지로 이동할 수도 있다. 연구자는 분석에 필요한 자료를, 예비 창업자는 사업 아이디어와 연계할 수 있는 데이터를 보다 효율적으로 살펴볼 수 있다.

국민체육진흥공단은 개방 자료의 활용도를 높이는 데 그치지 않고 체육계 기관 간 협력도 추진한다.

대한체육회와 대한장애인체육회 등 6개 기관이 참여하는 ‘스포츠 데이터 공동 활용 협의체’를 구성해 기관별 자료 현황과 민간의 수요를 공유할 예정이다. 이를 토대로 새롭게 공개할 자료를 발굴하고 데이터 품질과 표준을 개선하는 한편 실제 활용 사례를 확산하는 방안도 논의한다.

국민체육진흥공단 관계자는 “공공데이터는 개방하는 것이 끝이 아니라 국민이 쉽게 찾아 활용할 때 그 가치가 생긴다”며 “앞으로도 체육 분야 데이터의 품질 향상과 활용 기반 확대를 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

‘KSPO 데이터 지도’는 국민체육진흥공단 홈페이지의 ‘정보공개-공공데이터 개방’에서 이용할 수 있다.

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