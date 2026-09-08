고양시, 제8기 시민감사관 20명 위촉… 감사·현장점검 참여

경기 고양시가 시민감사관 20명을 위촉했다고 8일 밝혔다.

시는 지난 7일 대회의실에서 ‘제8기 시민감사관 위촉식 및 간담회’를 열고 시설·도시계획·환경·보건·세무·회계·사회복지·정보통신 등 전문분야 15명과 일반분야 5명 등 20명을 시민감사관으로 구성했다. 임기는 2028년 8월31일까지 2년이다.

‘제8기 시민감사관 위촉식 및 간담회’ 모습

시민감사관은 시민의 시각과 분야별 전문성을 바탕으로 종합·특정감사 등 자체감사에 참여하거나 자문한다. 시민 생활의 불편사항과 위법·부당한 행정에 대한 제보·제안, 불합리한 법령과 제도 개선 건의, 공사·위험시설 현장점검 등의 역할도 맡는다.

또 시는 주요 공사현장에 감사담당자와 전문분야 시민감사관이 함께 참여하는 ‘시민감사관 멘토링’을 운영해 공사 품질과 안전관리 수준을 높일 계획이다. 시민감사관의 자체감사 참여와 현장점검, 제보·제안 활동도 확대할 방침이다.

민경선 고양특례시장

민경선 고양시장은 “행정의 시선으로 미처 발견하지 못한 문제도 시민의 눈으로 바라보면 다르게 보일 수 있다”며 “각자의 전문성과 경험을 바탕으로 현장의 목소리를 시정에 전달해 달라”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지