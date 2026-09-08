“상환 능력이 빚 못 따라간다”… 국내 은행 주담대 연체 채권 2배 이상 급증

서울 시내 거리 곳곳에 붙어 있는 신용카드 대출 대부업체 광고물 모습. 뉴스1

국내 은행권 주택담보대출 연체 채권이 가파르게 불어나며 가계대출 건전성에 경고등이 켜졌다. 대출 잔액의 증가 속도보다 연체액이 늘어나는 속도가 6배가량 빠른 것으로 나타나, 금리 부담을 버티지 못한 이른바 ‘영끌’ 차주들의 부실이 가시화되고 있다는 분석이 나온다.

8일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 국내 은행의 주택담보대출 채권 잔액은 2022년 말 644조 3000억 원에서 올해 6월 말 779조 2000억 원으로 21% 증가했다.

반면 같은 기간 1개월 이상 원리금이 연체된 연체 채권 잔액은 1조 원에서 2조 2000억 원으로 120% 급증했다. 대출 규모가 늘어난 폭에 비해 연체 증가 속도가 비정상적으로 가파른 셈이다.

◆ 장기 연체·부실채권 동반 급증…대손충당금 적립 부담 가중

원리금 연체 채권은 2023년 말 1조 6000억 원, 2024년 말 1조 9000억 원, 작년 말 2조 1000억 원으로 지속해서 확대됐다.

회수 가능성이 낮은 장기 부실 채권의 증가세도 뚜렷하다. 3개월 이상 연체 채권은 2022년 말 5000억 원에서 올해 6월 말 1조 4000억 원 수준까지 늘었다. 고정·회수의문·추정손실을 합산한 부실 여신(고정이하여신) 역시 같은 기간 8000억 원에서 1조 7000억 원으로 2배 이상 불어났다.

이에 따라 은행권이 쌓아 둔 대손충당금은 2022년 말 3000억 원에서 올해 6월 말 9000억 원으로 3배가 됐다. 부실 여신 대비 충당금 적립 규모를 뜻하는 대손충당금 적립률은 44.5%에서 51.1%로 상승했다. 향후 차주의 채무 불이행에 대비한 손실 흡수 부담이 은행권 전반으로 확산하는 모양새다.

◆ 농협은행 연체 잔액 5000억 돌파…전북은행은 6개월 만에 5배 폭증

은행별로는 NH농협은행의 연체 잔액이 5117억 3000만 원으로 가장 많았다. NH농협은행의 연체 잔액은 2022년 말 1346억 1000만 원에서 매년 가파르게 늘어 올해 처음 5000억 원을 돌파했다.

이어 KB국민은행(3680억 2000만 원), 우리은행(3419억 6000만 원), 하나은행(3026억 6000만 원), 신한은행(2168억 8000만 원) 순으로 집계됐다.

일부 지방은행과 특수은행에서는 단기 연체율 급등 현상이 감지됐다. 전북은행의 주택담보대출 연체율은 작년 말 0.19%에서 올해 6월 말 0.95%로 6개월 만에 5배 뛰었다. 연체 잔액도 52억 6000만 원에서 328억 1000만 원으로 불어나 은행권 최고 연체율을 기록했다. 금융감독원은 신규 분양주택 집단대출에서 발생한 대규모 연체가 원인이라고 설명했다. 경남은행(0.41%)과 Sh수협은행(0.45%)도 2022년 말 대비 연체율이 2배 이상 올랐다.

반면 신한은행의 주택담보대출 연체율은 올해 6월 말 0.19%로 안정적인 수준을 유지했다. 인터넷전문은행인 카카오뱅크는 같은 기간 0.38%에서 0.16%로 오히려 연체율이 낮아져 대조적인 흐름을 보였다.

박 의원은 “가계의 빚 상환 능력이 대출 증가 속도를 따라가지 못하고 있다”며 “금융당국은 취약 차주와 집단대출 부실 리스크 등을 선제적으로 점검해야 한다”고 지적했다.

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