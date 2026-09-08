기아, 신입·경력 대규모 채용… AI 문제해결력 검증 도입

기아는 오는 15일부터 2026 하반기 집중 채용에 나선다고 8일 밝혔다.



기아는 생산·제조, IT, 사업·기획, 경영지원, 연구개발 등 총 30개 부문에서 신입과 경력 인재를 모집한다.

신입 채용은 4년제 정규 대학 졸업예정자(2027년 2월) 또는 학사·석사 학위 소지자가 지원할 수 있다. 경력 채용은 개별 공고를 통해 지원 자격을 확인하면 된다.



지원서 접수 기간은 신입 채용은 오는 15일부터 29일까지, 경력 채용은 23일부터 다음 달 7일까지다.



신입 채용에서는 최근 3년 이내 최대 규모의 인원을 모집하는 가운데 업계 최초로 인공지능(AI) 문제해결력을 검증한다.



지원자는 AI를 활용해 문제를 분석하고 해결하면서 관련 역량을 평가받는다. AI를 문제 해결의 파트너로 활용하는 '인간-AI 협업형 인재'를 선발한다는 취지다.



기아는 국내 채용 행사 최초로 Z세대 트렌드와 브랜드 경험을 결합한 팝업 스토어도 운영한다.



오는 10일부터 이틀간 서울 성수 코사이어티에서 팝업 스토어를 꾸리고 기아의 조직문화와 직무를 친근하게 알릴 계획이다.



기아 관계자는 "AI와 인간이 함께 문제를 해결하는 시대에 기아는 단순히 AI를 다루는 인재를 넘어, AI와 협업해 새로운 가능성을 만들어낼 수 있는 인재를 찾고 있다"며 "기아의 새로운 도전에 함께할 역량 있는 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

<연합>

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