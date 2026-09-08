김이나 "나 X 안 하는데" AI로 만든 사칭 계정 등장

작사가 김이나가 X(옛 트위터) 사칭 계정으로 인해 혹시 모를 범죄 피해를 부탁했다.

김이나는 7일 소셜미디어에 "저는 X를 하지 않는데 사칭 계정이 생겼나 봐요. 지금은 팔로워도 별로 없고 AI가 제 인스타에서 아무거나 긁어가서 올리는 모양인데 나중에 이로 인한 피해가 생길까 봐 알려드리고요"라는 글과 함께 사진 하나를 올렸다.

김이나. 미스틱 스토리 제공

그는 "X가 해킹이나 도용에 대해 조치 받기가 매우 어려운 모양이던데 그나마 다수가 신고하는 게 제일 효과적이라고 해요. 글 보신 분 중 X 하는 분들 번거로우시겠지만 사칭 계정으로 신고 좀 같이해주시면 감사하겠습니다"라고 말했다.

사진에는 김이나를 사칭한 계정의 모습이 담겼다. 프로필 이름은 김이나로 기재됐으며 소개란에는 "작사가. 주의 : 피드가 현생보다 그럴 듯해 보임. 별로 안 착함. MBC 별밤 starnight 91.9"라고 적혀 있다.

김이나는 해당 계정이 인스타그램에 올린 사진과 글을 그대로 X에 게시하고 있다고 설명했다.

이어 팔로워들에게 사칭 계정을 함께 신고해 달라고 부탁했다.

한편 김이나는 2006년 조영철 프로듀서와 결혼했다.

김이나는 1979년생으로 올해 47세다.

<뉴시스>

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