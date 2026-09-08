멈춰 섰던 대구도시철도 3호선, 복구 완료… 첫차부터 전 구간 정상 운행

전력 공급 장애 발생으로 일부 구간 운행이 중단됐던 대구도시철도 3호선이 밤샘 복구 작업 끝에 정상화됐다.

대구교통공사는 8일 대구도시철도 3호선 전력 장애 구간의 복구작업을 완료하고, 이날 오전 5시30분 첫차부터 전 구간에서 열차를 정상 운행하고 있다고 밝혔다.

지난 7일 오후 8시 대구 도시철도 3호선 차량이 건들바위역에 멈춰 있다. 대구=연합뉴스

앞서 대구도시철도 3호선은 전날인 7일 오후 7시 38분쯤 전 구간 운행이 갑작스럽게 중단됐다. 이후 공사 측은 긴급 조치를 통해 당일 오후 8시 10분부터 칠곡경대병원역~달성공원역 구간만 제한적으로 운행을 재개한 바 있다. 당시 대구교통공사는 수성시장역과 어린이세상역 사이 구간에서 전력공급 장애가 발생한 것으로 파악했다. 이에 따라 3호선 당일 운행을 모두 종료한 뒤인 자정 무렵부터 인력을 투입해 정확한 단전 원인 파악과 함께 본격적인 복구 작업을 벌였다.

공사 관계자는 “수성구민운동장역과 어린이세상역 사이 전력 공급 장치인 전차선 쪽에 문제가 있었던 것으로 확인해 밤사이 조치를 완료했다”며 “차후 보강 작업이 필요할 수 있지만 현재 열차 운행에는 아무런 지장이 없는 상태”라고 설명했다.

대구도시철도 3호선은 2015년 4월 전국 최초로 모노레일 방식으로 개통했다. 앞서 2018년 10월에도 일부 설비 문제로 한때 전 구간 운행이 중단됐다가 11시간 만에 정상화된 적이 있어, 이번 장애를 계기로 철저한 안전 점검이 필요하다는 지적이 나온다.

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