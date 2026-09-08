맑고 일교차 큰 날씨…강원·경북 동해안 오후부터 비 [오늘 날씨]

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화요일인 8일은 전국이 대체로 맑고 중부와 경상권 내륙은 일교차가 크겠다.

우리나라 북쪽에는 고기압, 남쪽에는 저기압이 자리한 이른바 ‘북고남저’ 기압계가 이어지면서 대부분 지역은 고기압 영향으로 맑은 날씨를 보이겠다.

반면 고기압 가장자리를 타고 부는 동풍의 영향을 받는 동해안 쪽은 흐리고 비가 내리는 상황이 이어지겠다.

강원북부동해안·산지에 8일 늦은 오후부터, 나머지 강원동해안·산지와 경북북부동해안·북동산지에는 8일 밤부터 비가 시작돼 9일 낮까지 이어질 것으로 예상된다.

예상 강수량은 강원산지 5∼40㎜, 강원동해안 5∼20㎜, 경북북부동해안·북동산지 5∼10㎜, 울릉도와 독도는 5㎜ 미만이다.

이날 아침 최저기온은 12∼21도로 예상되는데, 이는 예년 이맘때 기온(16∼21도)보다 다소 낮은 수준이다. 낮 최고기온은 24∼31도로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

오후부터 경남권해안, 밤부터 경북남부해안에 바람이 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.

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