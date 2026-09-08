정선희, 故 안재환 사별 후…"'잡아먹었다'는 말에 큰 상처"

코미디언 정선희가 남편 안재환과 사별한 뒤 유언비어와 악성 댓글로 고통을 겪었던 시간을 떠올렸다.

7일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 정선희가 게스트로 출연했다.

이날 정선희는 인생의 위기를 마주할 때마자 종교에 의지했다고 밝혔다.

그는 "남편이 그렇게 떠나고 사람들이 '어떻게 살았냐'고 하는 그 순간에 그 공식이 날 키웠다"고 회상했다.

이어 "기자들이 집 앞에서 30~40명이 두 달 동안 안 떠났다. 나의 일거수일투족을 찍었다. 그런데 몇몇은 제대로 전달도 안 했다"고 돌아봤다.

정선희는 "내가 집 앞에 교회를 다니고 있었는데 '정선희 실종', '정선희 투신' 이런 게 떴다"며 "이런 유언비어가 뜨기 시작하면 '사람들이 내가 죽기를 바라나?' 이런 생각이 든다"고 털어놨다.

특히 일부 댓글을 상처로 남았다. 정선희는 "이 고통을 주고 나서 내가 어떻게 사람들한테 웃음을 주냐. 나는 대한민국에서 끝났다'고 생각했다"며 "사람들이 '잡아먹었다'는 표현을 너무 많이 했다. 이게 너무 큰 상처"라고 말했다.

그러면서 "내 가족에게도 상처고 평생 날 따라다니는 주홍 글씨고 멍에 아니냐. 이런 결과였다면 날 코미디언을 왜 시킨 거냐고 하기도 했다"고 토로했다.

이에 이성미는 "긴 시간을 잘 통과했다. 그 시간을 통과하는 데 네 옆에 사랑하는 언니들, 동생들, 동료들이 있지 않았냐"며 정선희를 다독였다.

그는 "나는 '힘을 모읍시다'라고 그럴 때 '정선희 옆에 사람들이 있어서 정말 다행이다'라고 생각했다"며 "그게 없었으면 넌 쓰러졌을 것 같다"고 돌아봤다.

정선희 역시 "100%"라고 답하며 지인들에게 고마움을 전했다. 그는 "얼굴 한 번 본 적이 없는 사람들이 내가 뭐라고 연합해서 나를 위해서 기도했다"며 "수많은 뜨거운 언니, 오빠들 연합들이 데리고 다니면서 정신없이 휘저어놨다. 죽을 생각을 못 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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