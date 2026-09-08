金여사, 마크롱 여사와 佛 수녀회 수도원 방문…한국인 수녀들 만나

이재명 대통령과 함께 프랑스를 국빈 방문 중인 김혜경 여사는 7일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 부인 브리지트 마크롱 여사와 생폴드방스의 성 가정 도미니코 수녀회 수도원을 방문했다.

이재명 대통령과 함께 프랑스를 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 7일(현지시간) 생폴드방스의 성 가정 도미니코 수녀회 수도원을 방문해 한국인 수녀와 대화하고 있다. 성 가정 도미니코 수녀회 수도원의 8명의 수녀 중 6명이 한국인이며 김경희 수녀가 2024년부터 총원장을 맡고 있다. 사진=공동취재

김 여사와 마크롱 여사의 만남은 올해 들어 네 번째로, 수도원에서 한국인 수녀들을 비롯한 구성원들과 뜻깊은 시간을 보냈다고 안귀령 청와대 부대변인은 전했다. 성 가정 도미니코 수녀회 수도원은 19세기부터 도움이 필요한 아이들을 돌보고 교육해온 공동체로, 한국 출신 화가이자 사제인 김인중 신부의 소개로 1982년부터 한국인 수녀들이 합류했다. 현재 수녀 8명 가운데 6명이 한국인이다. 1982년 처음 합류한 한국인 수녀 중 1명인 김경희 수녀가 2024년부터 총원장을 맡고 있다.

김 여사는 프랑스에서 지역 공동체를 위해 헌신해온 수녀들의 이야기를 들으며 감사와 존경의 뜻을 전했다. 김 여사는 “지금보다 한국과 프랑스가 훨씬 멀게 느껴졌을 1980년대 초 가족과 고향을 떠나 언어와 문화가 다른 곳에서 새로운 삶을 시작하는 것이 결코 쉽지 않았을 것”이라며 “사람과 사람의 교류가 얼마나 깊고 오랜 인연으로 이어질 수 있는지를 보여주는 아름다운 사례”라고 말했다.

마크롱 여사도 한국인 수녀들이 오랜 세월 프랑스에서 지역 공동체의 일원으로 살아오며 이웃들과 함께해 온 과정에 각별한 관심을 보였다고 안 부대변인은 전했다. 두 여사는 서로 다른 나라에서 온 사람들이 일상의 삶 속에서 맺어온 신뢰와 우정이 한국과 프랑스의 관계를 더욱 깊고 단단하게 만드는 소중한 토대라는 데 공감대를 형성했다.

이재명 대통령과 함께 프랑스를 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 7일(현지시간) 생폴드방스의 성 가정 도미니코 수녀회 수도원을 방문해 한국인 수녀와 대화하고 있다. 성 가정 도미니코 수녀회 수도원의 8명의 수녀 중 6명이 한국인이며 김경희 수녀가 2024년부터 총원장을 맡고 있다. 사진=공동취재

김 여사는 일정을 마무리하며 “40년이 넘는 세월 동안 낯선 땅에서 이웃을 돌보고 지역사회와 함께해 오신 수녀님들의 삶에 깊은 존경을 표한다”며 “오늘 직접 만나 그 시간을 듣고 감사의 마음을 전할 수 있어 더욱 뜻깊었다”고 말했다. 마크롱 여사도 “한국에서 온 수녀님들이 이곳에 뿌리내리고 오랜 시간 프랑스 지역사회와 함께해 온 이야기가 매우 인상 깊었다”며 “김혜경 여사와 함께 이 특별한 장소를 찾아 이야기를 나눌 수 있어 기쁘다”고 화답했다.

안 부대변인은 “한불 수교 140주년을 맞은 올해, 이번 일정은 두 여사가 여러 차례 만남을 이어가며 쌓아온 우의를 더욱 돈독히 하는 한편 오랜 세월 양국을 이어온 사람과 사람의 인연을 되새기는 계기가 됐다”고 했다.

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