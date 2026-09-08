李대통령, 니스서 '韓佛 영화협력' 약속…파리로 출발

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일(현지시간) 니스 인근 생폴드방스에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋' 참석 등의 일정을 마치고 파리로 출발했다.



공동의장 자격으로 이날 서밋에 참석한 이 대통령은 한국과 프랑스의 글로벌 영화영상산업 투자협력 이니셔티브인 '뤼미에르 파트너십' 출범 소식을 발표했다.

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 7일(현지시간) 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'이 열리는 생폴드방스 매그 재단에서 행사장으로 이동하고 있다. 연합뉴스

이를 통해 양국은 향후 5년간 영화·영상 산업 분야에 각각 8천억원(한국)과 5억 유로(프랑스)를 투자하기로 했다.



이 대통령은 이후 영화·영상 라운드 테이블, 미국영화협회 회원사 접견 등의 일정을 소화하며 영화를 포함한 K 콘텐츠의 글로벌 시장 진출을 지원하겠다는 의지를 부각했다.



행사 참석자들은 ▲ 창작의 자유 수호 ▲ 극장관람 가치 재확인 ▲ 작품 다양성 수호 등에 노력하겠다는 내용을 담아 '뤼미에르 서밋 선언문'을 채택하기도 했다.



한편 이 대통령은 파리로 이동해서는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 정상회담을 하고 AI(인공지능)·원전 등 첨단산업의 협력 강화 방안을 논의할 예정이다.



특히 호르무즈 해협 사태의 해법을 두고 양 정상이 의견을 교환할 수 있어 주목된다.

<연합>

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