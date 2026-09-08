네팔 정부, “한국인 실종 지역 도보 수색 협조” 입장 전환

네팔 정부가 대홍수로 한국이 9명이 실종된 지역에서 한국 해외긴급구호대(KDRT)의 도보 수색에 협조하겠다고 입장을 바꿨다.

7일(현지시간) 오후 정부 합동 신속대응팀 관계자는 네팔 수도 카트만두에서 취재진에 “한국인 연락두절자 가족들이 관심을 가진 지역에서 수색할 수 있게 협조하겠다는 네팔 입장을 확보했다”며 “현장에서 수색을 위해 네팔군과 관련 사항을 협의하고 있다. 현장 여건을 고려할 때 수색은 내일 진행될 것으로 기대한다”고 설명했다. 가족들의 관심 지역은 람체와 메인캠프 일대 등으로 알려졌다.

한국 해외긴급구호대(KDRT) 대원들이 구조활동을 하기 위해 7일(현지시간) 네팔 라수와 툴로바르쿠 UT-1 위어댐 인근 터널로 들어가고 있다. 뉴시스

앞서 KDRT는 한국인 실종자들이 머문 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 캠프에서 2㎞가량 떨어진 바그마티주 라수와 지역의 람체에서 도보 수색을 하자고 제안했다. 하지만 네팔군은 “위험하다”며 허용할 수 없다는 입장을 밝혔다. 실제 위어댐부터 발전소 터빈이 있는 파워하우스까지는 90도에 가까운 가파른 산악지역인 것으로 전해졌다.

조현 외교부 장관은 전날 시시르 카날 네팔 외교부 장관과 회담에서 실종자 가족들이 수색하길 원하는 곳을 강조하며 수색 협조를 요청했다. 이날 오전에도 그는 실종자 가족들을 만나 네팔 측의 입장을 전달하며 “우리 국민들을 찾기 위해 최대한의 노력을 지속하겠다”는 뜻을 밝혔다.

신속대응팀 관계자는 “한국과 네팔 외교장관 회담에서 네팔 측이 한국인 연락두절자 가족들의 요청 사항을 전격 수용하면서 수색에 협조하기로 했다”며 “현장에서 구체적인 이행방안이 논의되는 만큼 그에 따라 우리가 기대하는 수색이 이뤄지길 바란다”고 밝혔다.

KDRT는 이날 오전부터 네팔군의 지원을 받아 헬기 3대를 동원해 한국인 실종자 1명이 근무한 상부 위어댐 인근을 수색했지만 별다른 성과를 내지 못했다.

지난달 26일 히말라야 산악지대 상류에서 발생한 대홍수로 이날 현재까지 네팔과 국경 인근 중국 티베트자치구에서 1398명이 사망했다. 실종자 수는 네팔 4996명, 티베트 지역 519명을 합쳐 모두 5515명이다. 실종자 중에는 UT-1 수력발전소를 건설하던 한국인 직원 9명도 포함됐다.

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