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"그 돈이면 광주 땅 절반 샀는데"…이종범, 父 빚 갚느라 잔고 '0원'

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전 야구선수 이종범이 전성기 시절 수입을 아버지의 빚을 갚는데 모두 썼다고 밝혔다.

 

7일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 이종범과 이동국이 게스트로 출연했다.

 

7일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 &#39;남겨서 뭐하게&#39;에는 전 야구선수 이종범이 게스트로 출연했다. tvN 제공
7일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 전 야구선수 이종범이 게스트로 출연했다. tvN 제공

이날 이종범은 전성기 시절을 떠올리며 "돈은 내가 벌고 아버지가 처세를 하시는구나 싶었다. 방송에서 쓸 수 없는 부탁까지 하셔서 진짜 힘들었다"고 말했다.

 

이어 구단에서 받은 계약금을 아버지의 빚을 갚는데 사용했다고 밝혀 이영자와 박세리를 깜짝 놀라게 했다.

 

이종범은 "내가 웃는 게 아니다. 집사람과 결혼할 때도 잔고가 없었다. 일본 가서부터 돈 벌었는데 빚 갚고 퍼주고 하면서 없었다"고 털어놨다.

 

1992년 해태 타이거즈 입단 당시 계약금과 연봉을 합친 금액은 8200만원. 이종범은 "지금으로 따지면 10억~20억 값어치인데, 그 정도면 광주 땅 절반은 사버렸을 것"이라고 말했다.

 

그러면서 "가정사 이야기하자면 어이가 없다. 말하면 집사람에게 미안하다"고 덧붙였다.

 

이에 박세리도 "돈 벌자마자 빚 갚고 아빠한테 무조건 땅 사고 현찰 갖고 계시라고 말씀드렸다. 그런데 어딨는지 모르는 땅을 샀더라"며 공감했다.

 

이영자 역시 아버지가 땅을 샀다며 "바다에 있는 땅이었다. 차라리 맞은편에 거울 만드는 모래 나오는 무인도를 사지 그건 또 피해 샀다"고 토로했다.

<뉴시스>


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