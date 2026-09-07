총량규제에도… 5대 은행, 가계대출 1년 반 새 41조 폭증

정부의 가계대출 억제 기조에도 주요 시중은행의 대출 규모가 가파른 증가세를 이어가고 있다. 은행권 대출 문턱이 높아지자 보험계약대출이나 자동차담보대출 등 제2금융권으로 취약차주가 몰리는 ‘풍선효과’도 나타나고 있다.



7일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 자료를 보면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 가계대출 잔액은 2024년 말 734조1000억원에서 올해 6월 말 기준 775조1000억원으로 늘었다. 1년6개월 사이 41조원 불어났다.

서울의 한 시중은행 대출창구의 모습. 뉴스1

은행별로는 농협은행이 137조6000억원에서 148조6000억원으로 11조원 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 이어 신한은행(7조8000억원), 국민·우리은행(각각 7조6000억원), 하나은행(7조원) 순으로 대출이 늘었다. 전체 국내은행 가계대출은 올해 1월 1조5000억원 감소하며 주춤했으나 4월 1조9000억원, 5월 5조5000억원, 6월 5조9000억원 늘며 다시 가파른 오름세를 보였다.



상품별로는 주택담보대출이 4월 2조5000억원, 5월 1조8000억원, 6월 2조6000억원 늘었고, 신용대출은 4월 7000억원 감소한 뒤 5월 3조1000억원, 6월 2조8000억원 증가했다.



시중은행 대출 규제가 강화되면서 보험업권으로 대출 수요가 넘어가는 현상도 뚜렷해지고 있다. 보험업권 가계대출은 지난 4월 3927억원 줄었으나 5월 8813억원, 6월 1조639억원 증가로 반등한 데 이어 7월에도 7172억원 늘었다. 특히 ‘불황형 대출’로 꼽히는 보험계약대출이 5월부터 7월까지 석 달 동안 2조4647억원 급증하며 전체 증가세를 이끌었다.



차량을 담보로 돈을 빌리는 자동차담보대출 역시 빠르게 늘었다.



국회 정무위원회 소속 국민의힘 김재섭 의원실이 금감원에서 받은 자료를 보면, 올해 1월부터 7월까지 저축은행과 캐피털사가 취급한 자동차담보대출은 31만6722건, 4조6870억원 수준으로 집계됐다. 이는 지난해 연간 취급액(6조5509억원)의 70%를 넘어선 수치이자, 2020년(1조5607억원)과 2021년(1조8322억원) 연간 취급액을 모두 더한 것보다 많은 규모다.



자동차담보대출은 신용도가 낮거나 기존 대출이 있어도 상대적으로 쉽게 이용할 수 있지만, 금리가 연 6~19% 수준으로 높은 편이다. 금리인상기에 제2금융권의 고금리 대출이 급증해 가계 이자 부담이 커질 수 있다는 우려가 나오는 대목이다

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