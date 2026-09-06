[김정기의호모커뮤니쿠스] 조선왕조실록과 언론 개혁

세찬 빗줄기에 산행을 서둘러 마감하고 오대산 국립조선왕조실록박물관을 찾았다. 왕정이라는 절대 권력의 시공간에서도 객관적인 기록을 위해 우리 선조들이 들인 올곧은 노력이 선연했다. 당시 세계의 어떤 나라도 흉내 낼 수 없는 ‘기록이 지니는 의미와 가치’에 대한 지혜가 놀라웠다.



조선왕조실록은 조선시대 왕의 언행과 정치·외교·군사·경제·사회·문화·자연재해·인사·사회상을 서술한 국가 공식 기록물이다.



태조(1392년)부터 철종(1863년)까지 25대에 걸친 왕의 재위 기간(약 472년)을 한문으로 기록한 편년체 역사서이다.



최대한 사실에 근거한 기록을 위해 왕이 승하한 후에 실록청을 만들고 서거한 왕에 대한 실록을 편찬함으로써 살아있는 권력인 왕의 눈치를 보지 않도록 했다. 또한 왕이라도 실록의 내용을 볼 수 없는 게 원칙이었다.



실록 편찬의 핵심 인물은 사관(史官)이다. 사관은 단순히 ‘무슨 일이 일어났다’만 기록한 게 아니다. 왕이 신하들과 회의를 했다면, ① 누가 무엇을 말했는가 ② 왕은 어떻게 반응했는가 ③ 신하는 어떻게 반박했는가 ④ 왕이 어떤 결정을 내렸는가 등을 세세히 기록했다.



때로는 자신의 평가와 논평도 남겼다. 단순한 ‘왕의 행적 묘사’나 ‘왕의 말 받아쓰기’가 아니었다. 왕과 함께하며 보고 들은 ‘무엇이든 기록할 수 있는’ 사관의 존재 자체가 권력을 견제하는 장치였다.



조선왕조에서는 기록이 아니라 행동으로 왕을 견제하는 관료제도인 ‘언관’(言官)도 두었다. 사간원의 간쟁, 사헌부의 탄핵, 홍문관의 간언과 같은 제도를 통하여 권력에 대한 견제를 공적으로 보장했다.



사관과 언관을 두어 권력자의 말과 행동을 기록하고, 문제점을 지적하고 비판하는 제도를 둔 것은 무엇이든 마음대로 할 수 있을 것 같은 착각에 빠지는 절대 권력도 평가의 대상이고, 역사에 도덕적·정치적 책임을 진다는 점을 일깨워준다. 사실을 쫓는 기록과 말이 권력과 긴장 관계에 놓이는 상황은 피할 수 없는 건 물론이고 바람직한 일이다.



지난달 24일에 열린 민주당 최고위원회의에서 한 최고위원(최민희)은 근래 급전직하한 대통령과 여당의 지지율에 대해 “전당대회가 끝나고 언론의 일방적인 비난과 이간 보도 때문이라고 생각한다”며 “총선을 위해서도 언론개혁이 필요하다”고 주장했다.



정치인들은 툭하면 권력의 말과 행동을 기록하고 논평하는 언론을 손보겠다는 말을 쏟아낸다. 답답한 일이다. 권력에 대한 사실적인 기록과 시시비비가 바른 역사를 만든다는 실록의 지혜와 다른 생각 같아서다.



김정기 한양대 명예교수·언론학

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