파주 카페 냉동창고서 60대女 시신… 업주 구속

경기 파주시의 한 카페 냉동창고에서 60대 여성 시신이 얼어붙은 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 경찰은 피해 여성과 함께 있었던 30대 카페 업주를 피의자로 특정해 구속했다.



7일 경기북부경찰청에 따르면 지난 4일 0시쯤 서울 영등포구에서 60대 여성 A씨에 대한 실종신고가 접수됐다. A씨의 휴대전화 위치 등을 토대로 행방을 추적한 경찰은 같은 날 오후 2시쯤 파주시 문산읍의 한 카페 냉동창고에서 A씨의 시신을 발견했다.

경기북부경찰청. 연합뉴스

경찰은 실종 직전 A씨와 함께 있었던 카페 업주인 30대 남성 B씨를 피의자로 특정했다. B씨는 시신 발견과 비슷한 시간에 서울 영등포구에서 경찰에 긴급체포됐다.



경찰은 B씨에게 피유인자 살해 혐의를 적용해 구속영장을 신청했고, 의정부지법 고양지원은 지난 6일 “도주 및 증거인멸 우려가 있다”며 영장을 발부했다.



경찰 조사 결과 A씨와 B씨는 지난 3일 해당 카페에서 처음 만난 것으로 파악됐다. B씨는 카페 운영 외에도 상품권을 매매해 현금화하는 속칭 ‘상품권깡’을 해왔으며, A씨는 상품권과 관련한 이야기를 하기 위해 B씨를 만난 것으로 알려졌다.



경찰은 B씨가 A씨에게 “상품권이 창고에 있다”는 취지로 말하며 카페 옆 냉동창고로 데리고 들어간 정황을 확보하고 정확한 경위를 조사하고 있다. B씨는 경찰 조사에서 자신의 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.



A씨의 시신은 발견 당시 얼어붙은 상태였던 것으로 전해졌다. 냉동창고는 카페 본건물 바로 옆에 설치된 가로로 긴 컨테이너 형태의 구조물로, 면적은 30여㎡인 것으로 조사됐다. 다만 경찰은 B씨가 냉동창고에서 A씨를 살해한 뒤 시신을 방치한 것인지, 살아 있는 A씨를 냉동창고에 가둬 숨지게 한 것인지 등 구체적인 사인과 범행 경위는 추가 확인이 필요하다는 입장이다.



경찰은 국립과학수사연구원 부검 등을 통해 A씨의 정확한 사망 원인과 시점 등을 규명할 방침이다. 냉동창고에서는 액면가 기준 수백억원 상당의 위조 백화점 상품권도 발견됐다. 경찰은 관련 공범이 있는지 조사하는 한편 위조 상품권의 출처와 유통 여부 등도 확인한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지