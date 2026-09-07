쌀쌀한 출근길… 아침 최저 12도까지 ‘뚝’

화요일인 8일 아침에는 기온이 12도까지 떨어지는 곳이 있어 선선함을 넘어 쌀쌀하게 느껴지는 지역도 있겠다. 낮에는 30도 안팎까지 오르면서 중부내륙과 경상내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎까지 벌어질 전망이다.

완연한 가을 날씨를 보인 지난 4일 경기 수원시 권선구 서호잔디광장에 수크렁이 활짝 피어있다. 뉴스1

기상청은 8일 아침 최저기온을 12~21도, 낮 최고기온은 24~31도로 7일 예보했다. 아침 기온은 평년 수준인 16~21도보다 다소 낮겠지만 낮에는 기온이 다시 오르면서 평년 수준을 회복하겠다.



우리나라를 중심으로 북쪽엔 고기압, 남쪽엔 저기압이 자리한 ‘북고남저’ 기압계가 유지될 전망이다. 북쪽 고기압 영향으로 우리나라 대부분 지역이 맑고, 고기압 가장자리를 타고 부는 동풍을 맞는 동해안 쪽은 흐리고 비 소식도 이어지겠다. 동해안 쪽은 강원북부동해안·산지에 8일 늦은 오후, 나머지 강원동해안·산지와 경북북부동해안·북동산지에 8일 밤부터 비가 내리기 시작해 9일 낮까지 이어질 것으로 보인다. 예상 강수량은 강원산지 5∼40㎜, 강원동해안 5∼20㎜, 경북북부동해안·북동산지 5∼10㎜, 울릉도와 독도 5㎜ 미만이다.



8일 아침 최저기온은 12∼21도로 예보됐다. 이는 예년 이맘때 기온(16∼21도)보다 조금 낮은 수준이다. 낮 최고기온은 24∼31도로 예상된다.

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