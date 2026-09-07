“하반기 채용 ‘취뽀’ 가즈아”…삼성·현대·롯데 모인 이대 잡페어 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

하반기 채용 시즌을 앞둔 7일 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 다목적홀·이삼봉홀에서 열린 ‘2026년 하반기 이화 잡페어’(EWHA JOB FAIR)를 방문한 재학생과 졸업생 등이 각 기업의 인사담당자·현직자를 만나 하반기 채용 상담을 받고 있다. 이번 박람회에는 각 기업의 채용설명회를 비롯해 서류 작성법과 면접 전략 등 인재개발원이 주관하는 다양한 취업 특강도 진행된다.

하반기 채용 시즌을 앞둔 7일 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 다목적홀·이삼봉홀에서 ‘2026 하반기 이화 잡페어’(EWHA JOB FAIR)가 막을 올렸다. 박람회장을 찾은 재학생과 졸업생 등은 각 기업의 인사담당자를 만나 하반기 채용 상담을 받았다.

7일과 8일 이틀간 열리는 이번 박람회에는 삼성, 현대, 롯데 등 국내 주요 대기업과 계열사를 비롯해 글로벌 기업, 우수 중견기업, 금융권 기업이 참여한다. 참가자들은 박람회장에 마련된 기업별 부스에서 인사담당자와 현직자를 직접 만나 하반기 채용 상담을 받고, 기업이 요구하는 역량과 맞춤형 전략에 대한 정보를 얻을 수 있다.

하반기 채용 시즌을 앞둔 7일 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 다목적홀·이삼봉홀에서 열린 ‘2026년 하반기 이화 잡페어’(EWHA JOB FAIR)를 방문한 재학생과 졸업생 등이 각 기업의 인사담당자·현직자를 만나 하반기 채용 상담을 받고 있다.

하반기 채용 시즌을 앞둔 7일 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 다목적홀·이삼봉홀에서 열린 ‘2026년 하반기 이화 잡페어’(EWHA JOB FAIR)를 방문한 학생이 기업 채용 관련 책자를 살펴보고 있다.

하반기 채용 시즌을 앞둔 7일 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 다목적홀·이삼봉홀에서 열린 ‘2026년 하반기 이화 잡페어’(EWHA JOB FAIR)를 방문한 재학생과 졸업생 등이 각 기업의 인사담당자·현직자를 만나 하반기 채용 상담을 받고 있다.

박람회 기간에는 각 기업의 채용설명회를 비롯해 서류 작성법과 면접 전략 등 인재개발원이 주관하는 취업지원 특강이 진행된다. △진로·취업 컨설팅 △창업 컨설팅 △이공계 취업 컨설팅 △외국인 유학생 컨설팅 등 특화 컨설팅도 제공된다. 기업별 상담 부스와 프로그램 세부 정보는 잡페어 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이화여대는 기존 하반기 연 1회 운영하던 잡페어를 올해부터 상·하반기 연 2회로 확대했다.

조윤경 이화여대 인재개발원장은 잡페어가 이화인들이 기업 담당자와 직접 만나 채용 정보를 얻는 대표적인 취업지원 행사로 자리매김했다며, “AI 기술 발전에 따라 취업 준비 양상이 변화하는 만큼 학생들이 실제 채용 현장 분위기를 접할 수 있도록 확대 운영한다”고 밝혔다.

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