‘강남언니’ 이용자 22만 명 개인정보 유출…사칭 2차 피해 우려

유명 미용의료 플랫폼 ‘강남언니’를 운영하는 힐링페이퍼에서 국내외 이용자 약 22만 명의 민감한 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 시술 및 상담 이력까지 대거 포함돼 있어 플랫폼이나 병원을 사칭한 2차 피해 우려가 커지고 있다.

미용의료 플랫폼 ‘강남언니’에 게시된 개인정보 유출 안내 공지 화면. 강남언니 홈페이지 캡처

힐링페이퍼는 지난 7일 공지를 통해 지난 4일 상담 내역을 조회하는 연동 기능(API)에 비정상적인 접근이 감지되어 일부 고객의 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 회사는 이상 징후를 포착한 즉시 해당 경로를 차단했으나, 동일한 공격자가 이튿날인 5일에 또 다른 경로로 재차 접근을 시도한 사실도 확인했다.

이번 사고로 개인정보가 유출된 인원은 총 21만9665명으로 집계됐다. 국적별로는 한국 이용자가 약 16만명으로 가장 많았으며, 일본 4만8000명, 대만 4218명, 태국 1591명, 중국 481명, 영어권 및 기타 국가 5308명 등 외국인 이용자도 다수 포함됐다.

유출된 항목에는 이름, 전화번호, 이메일, 생년월일, 성별, 거주 국가·지역 등 기본 정보뿐만 아니라 소셜네트워크 로그인 ID, 접속 IP, 이용 단말 정보 등이 망라됐다. 특히 이용자가 상담을 신청한 이벤트 및 시술명, 병원명, 의사명, 예약 희망 시간, 상담 동기, 상담 진행 상태, 등록 사진을 비롯해 실제 시술 정보와 내원 일시, 결제 금액·수단 등 민감한 정보까지 대거 유출됐다.

개인의 건강 상태나 외모 고민 등을 고스란히 유추할 수 있는 정보인 만큼, 사생활 침해는 물론 병원이나 플랫폼을 사칭한 피싱 범죄 등 심각한 2차 피해로 이어질 수 있다는 지적이 나온다.

힐링페이퍼 측은 피해를 입은 이용자들에게 개별 통지를 완료했으며, ‘강남언니’ 공식 홈페이지를 통해 30일간 본인의 유출 항목을 직접 조회할 수 있도록 조치했다고 밝혔다. 아울러 플랫폼이나 병원을 사칭해 할인 혜택을 미끼로 링크 클릭을 유도하거나 개인·금융정보를 요구하는 연락에는 각별히 주의해 줄 것을 당부했다.

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