포항시, 중소기업·유관기관과 소통간담회

경북 포항시는 지난 4일 시청 중회의실에서 지역 중소기업과 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘중소기업 및 유관기관 소통간담회’를 가졌다고 7일 밝혔다.

최근 기준금리가 2.75%에서 3%로 인상되고, 추석 명절을 앞두고 자금조달 부담이 커질 것으로 예상됨에 따라 기업 현장의 자금 애로사항을 청취하고 경영 안정을 위한 실효성 있는 지원방안을 함께 논의했다.

포항시는 지난 4일 시청 중회의실에서 지역 중소기업과 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘중소기업 및 유관기관 소통간담회’를 개최한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 간담회에는 김신 일자리경제국장을 비롯 윤천수 투자기업지원과장, 지역 기업인과 금융·유관기관 관계자 등 15명이 참석해 중소기업의 경영현황과 자금 애로사항을 공유하고, 정책자금 연계 및 실효성 있는 기업지원 방안 등을 논의하는 방식으로 진행됐다.

참석자들은 최근 중소기업의 자금 여건과 경영 현황을 공유하고, 기업들이 현장에서 겪고 있는 자금 애로사항과 이에 대한 실효성 있는 지원방안을 모색했다.

특히 포항시는 중소기업의 금융비용 부담을 완화하기 위해 추진 중인 운전자금 이차보전 지원사업 등 주요 경영안정 금융지원 사업을 안내하고, 정책자금과 유관기관 지원사업을 연계한 기업별 맞춤형 지원방안에 대해 의견을 나눴다.

참석자들은 기업 경영 과정에서 겪는 자금조달 부담과 정책자금 이용 과정의 애로사항 등을 공유하고, 기업의 경영안정과 경쟁력 강화를 위해 포항시와 금융기관, 기업지원 기관 간 지속적인 협력체계를 구축할 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.

김신 일자리경제국장은 “어려운 대내외 경제 여건 속에서 지역경제와 일자리 창출을 위해 힘쓰고 있는 기업인 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 기업 현장의 목소리에 지속적으로 귀 기울이고, 기업이 체감할 수 있는 지원 정책을 적극 발굴·추진해 기업하기 좋은 도시환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

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