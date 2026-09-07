하형주 국민체육진흥공단 이사장, 에콜리안 제천 찾아 현장경영 박차

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 친환경 대중 골프장인 에콜리안 제천지사에서 현장경영을 진행하며 운영 투명성과 내부통제 강화에 나섰다.

7일 국민체육진흥공단에 따르면 하형주 이사장은 지난 3일 에콜리안 제천지사를 방문해 주요 시설의 관리 상태를 점검하고 현장 직원들과 청렴·윤리 관련 소통의 시간을 가졌다.

하형주 서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 3일 에콜리안 제천지사를 방문해 주요 시설의 관리 상태를 점검하고 현장 직원들과 청렴·윤리 관련 소통의 시간을 가졌다. 국민체육진흥공단 제공

하형주 서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 3일 에콜리안 제천지사를 방문해 주요 시설의 관리 상태를 점검하고 현장 직원들과 청렴·윤리 관련 소통의 시간을 가졌다. 국민체육진흥공단 제공

이날 하 이사장은 대중형 골프장 운영 과정에서 발생할 수 있는 주요 위험 요소를 살피고, 골프장 예약의 투명성과 계약의 공정성을 비롯한 내부통제 체계가 현장에서 제대로 작동하는지 확인했다.

이어 임직원 소통 프로그램인 ‘경영진-현장 소통다리’를 통해 직원들에게 청렴 네잎클로버를 전달하고, 함께 식사하며 청렴과 윤리의 중요성을 공유하는 ‘청렴한끼’도 진행했다.

하 이사장은 “원격지 근무자의 목소리를 듣는 것이 소통 경영의 출발점”이라며 “안전한 고객 이용 환경을 조성하고 자율적인 청렴 문화를 확산해 무재해 청렴 사업장을 만들기 위한 노력을 지속할 것”이라고 말했다.

국민체육진흥공단은 앞으로도 사업장별 특성을 반영한 내부통제와 청렴 활동을 통해 공공기관으로서 책임경영을 이어갈 계획이다.

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