‘선선’ 넘어 ‘쌀쌀’… 화요일 아침 최저 12도로 ‘뚝’

화요일인 8일 아침에는 기온이 12도까지 떨어지는 곳이 있는 등 선선함을 넘어 쌀쌀하게 느껴지는 지역도 있겠다.



낮에는 기온이 30도 안팎까지 오르면서 중부내륙과 경상내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎까지 벌어지겠다.

절기상 백로인 7일 경기도 여주시 세종대왕릉역 주변에 설치된 허수아비길에서 한 시민이 세종대왕면 28개 마을 주민이 직접 만든 개성 넘치는 허수아비를 살펴보고 있다. 연합뉴스

우리나라를 중심으로 북쪽엔 고기압, 남쪽엔 저기압이 자리한 '북고남저' 기압계가 유지되겠다.



이에 북쪽 고기압 영향으로 우리나라 대부분 지역이 맑고, 고기압 가장자리를 타고 부는 동풍을 맞는 동해안 쪽은 흐리고 비가 오는 상황도 이어지겠다.



동해안 쪽은 강원북부동해안·산지에 8일 늦은 오후, 나머지 강원동해안·산지와 경북북부동해안·북동산지에 8일 밤부터 비가 내리기 시작해 9일 낮까지 이어지겠다. 예상 강수량은 강원산지 5∼40㎜, 강원동해안 5∼20㎜, 경북북부동해안·북동산지 5∼10㎜, 울릉도와 독도 5㎜ 미만이다.



8일 아침 최저기온은 12∼21도일 것으로 예상된다.



이는 예년 이맘때 기온(16∼21도)보다 조금 낮은 수준으로, 날이 맑아 밤사이 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 기온이 큰 폭으로 떨어질 전망이다.



낮 최고기온은 24∼31도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 18도와 30도, 인천 18도와 29도, 대전 16도와 28도, 광주 19도와 31도, 대구 16도와 29도, 울산 19도와 27도, 부산 20도와 30도다.



강원 인제·평창·영월·정선, 전북 무주와 진안, 경북 문경·영주·봉화 등의 아침 기온이 12도까지 내려가겠다.



한낮 기온은 평년기온 수준까지 오르면서 중부내륙과 경상내륙은 일교차가 15도 안팎으로 크게 나겠다.



강원산지·동해안에 8일 오후부터 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 다시 불겠다. 9일에는 대부분 지역에 강풍이 예상된다.



바다의 경우 제주남쪽바깥먼바다·제주남동쪽안쪽먼바다·남해동부먼바다·동해남부남쪽먼바다에 당분간, 동해남부북쪽해상(경북북부앞바다 제외)과 부산·울산앞바다에 8일까지 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ 높이로 높게 칠 전망이니 유의해야 한다.



동해안과 경남남해안, 제주해안에 지속해서 너울이 강하게 유입되겠다.



물결이 해안으로 강하게 밀려와 갯바위나 방파제를 넘어 들이치겠으니, 낚시 등을 위해 해안에 가는 것은 자제해야 한다.

<연합>

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