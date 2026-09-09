‘천연 마운자로’ 마신다는 43세 기은세…10년간 몸매 유지한 비결은

배우 기은세(43)가 바쁜 아침에 간편하게 마실 수 있는 건강 주스를 공개했다.

배우 기은세. 기은세 인스타그램 캡처

기은세는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 ‘기은세의 집’에 공개한 영상에서 “여행 갔다 오면서 살이 2㎏ 정도 찐 것 같다. 오늘부터 다이어트할 것”이라며 “천연 마운자로를 만들겠다”고 말했다. 이어 바나나·아보카도·블루베리·아몬드·저지방 우유·알룰로스를 믹서에 넣어 간 뒤 “바쁜 출근길에 갈아 먹기 최고”라고 덧붙였다.

그가 소개한 주스는 실제 체중 관리에 어떤 도움이 될까.

◆ 아몬드로 포만감 높여…한 잔 열량은 따져봐야

바나나에는 탄수화물·식이섬유·칼륨이 들어 있다. 블루베리는 열량이 낮고 항산화 성분인 안토시아닌을 함유하고 있다. 아보카도와 아몬드는 불포화지방과 식이섬유가 풍부하다. 아몬드에는 단백질도 들어 있어 과일과 함께 먹으면 포만감을 유지하는 데 도움이 될 수 있다.

체중 관리를 위해 과일과 아몬드 등을 넣은 건강 주스를 만드는 배우 기은세. 유튜브 채널 ‘기은세의 집’ 캡처

미국 캘리포니아대 로스앤젤레스캠퍼스(UCLA) 연구팀은 과체중·비만 성인 95명을 두 집단으로 나눠 각각 아몬드를 포함한 혼합 견과류와 프레첼을 간식으로 제공했다. 참가자들은 12주간 체중 감량 식단을 따른 뒤 12주간 체중 유지 프로그램에 참여했다. 두 집단 모두 체중이 줄었으며 감량 폭도 비슷했다. 견과류 섭취군에서는 24주 뒤 포만감이 연구 시작 전보다 높아졌지만 프레첼 섭취군에서는 이 같은 변화가 나타나지 않았다.

주스에 저지방 우유를 넣으면 단백질과 칼슘도 섭취할 수 있다. 단맛을 낼 때 설탕 대신 알룰로스를 사용하면 열량을 줄일 수 있다. 기은세가 저지방 우유 대신 넣을 수 있다고 소개한 아몬드음료는 제품에 따라 당류 함량이 다르므로 가당 여부를 확인해야 한다.

과일을 과육째 갈면 즙만 짜내는 착즙 주스와 달리 식이섬유도 함께 섭취할 수 있다. 이때 주스 한 잔에 바나나를 여러 개 넣으면 당류 섭취가 늘고 아보카도와 아몬드를 많이 넣으면 열량도 높아질 수 있다. 바나나·아보카도·아몬드는 미리 정한 양만 넣는 게 좋다.

◆ ‘천연 마운자로’는 별칭…치료제와 작용 달라

‘천연 마운자로’는 기은세가 자신이 만든 주스에 붙인 별칭이다. 이 주스가 비만치료제 마운자로와 같은 원리로 체내에서 작용하거나 비슷한 수준의 체중 감량 효과를 낸다는 뜻은 아니다.

마운자로의 주성분인 터제파타이드는 GIP와 GLP-1 수용체를 활성화해 식욕과 음식 섭취량을 줄이고 위에서 음식이 배출되는 속도를 늦춘다. 과일의 식이섬유와 아몬드의 단백질·지방도 포만감을 높일 수 있지만 마운자로와는 작용 원리가 다르다.

◆ “10년간 몸매 유지”…저탄고지 효과는

기은세는 건강 주스 외에 평소 지켜온 식단도 공개했다. 지난달 2일 방송된 ENA ‘엑스 더 리그’에서 “제 몸매를 10년 동안 유지해온 비결이 바로 저탄고지”라고 밝혔다.

탄탄한 몸매를 드러낸 기은세(왼쪽). 그는 방송에서 10년간 몸매를 유지한 비결로 저탄고지 식단을 꼽았다. 기은세 인스타그램·ENA ‘엑스 더 리그’ 캡처

저탄고지는 탄수화물 섭취를 줄이고 지방의 비중을 높이는 식사 방식이다. 탄수화물을 줄이면 체내에 저장된 글리코겐이 소모되면서 수분도 함께 빠져 식단 초기에는 체중이 비교적 빠르게 감소할 수 있다. 단백질과 지방은 포만감을 오래 유지해 식사량을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

장기적으로는 저탄수화물 식단의 체중 감량 효과가 저지방 식단보다 더 크다고 단정하기 어렵다. 미국 스탠퍼드대 연구진은 과체중·비만 성인 609명을 건강한 저탄수화물 또는 저지방 식단군에 무작위로 배정하고 12개월간 체중 변화를 비교했다. 평균 체중은 저탄수화물 식단군에서 6.0㎏, 저지방 식단군에서 5.3㎏ 줄었지만 두 집단의 감량 폭에는 통계적으로 의미 있는 차이가 없었다.

탄수화물과 지방은 먹는 양뿐 아니라 종류도 따져야 한다. 지방은 버터·가공육 등에 많은 포화지방보다 견과류·올리브유·등푸른생선에 든 불포화지방 위주로 먹는 게 좋다. 탄수화물을 완전히 끊을 필요도 없다. 설탕과 정제 곡물은 줄이고 통곡물·콩류·채소를 적당히 먹어 식이섬유 등 영양소가 부족해지지 않도록 해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지