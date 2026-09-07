입 닫은 용혜인… ‘손절론’ 확산에 고심깊은 與

더불어민주당 내부에서 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 거취론이 수면 위로 올라오고 있다. 인사청문회 전에 스스로 결단해야 한다는 요구에 이어 청문회를 치르더라도 실제 임명까지 이어지기 어려울 수 있다는 전망도 나온다. 이런 가운데 ‘가족정당’ 논란을 받고 있는 용 후보자의 배우자 박기홍씨가 7일 기본소득당 최고위원에 당선되면서 여권의 부담을 키웠다.

용혜인 셩펑등가족부 장관 후보자가 7일 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 유희태 기자

민주당에서는 용 후보자의 거취에 대한 우려가 공개적으로 나오고 있다. 이수진 의원은 이날 라디오에서 “당 내부에서도 많은 우려와 걱정이 이어지고 있다”며 청문회 전 용 후보자의 결단 필요성이 당내에서 거론되고 있다고 전했다. 앞서 김민석 대표도 “인사청문회를 하지 않아도 이미 드러나 있는 사실에 대한 판단의 문제여서 통상의 경우와 다른 것 같다”고 말했다.



여권 일각에서는 용 후보자가 청문회를 마치더라도 여론이 악화하면 임명으로 이어지지 않을 수 있다는 전망도 나온다. 민주당 관계자는 “당 지지율로 나타나고 있기 때문에 엄중한 상황임은 당연히 알고 있다”면서도 “청와대도 소명 기회를 줘야 한다는 입장인 상황에서 별로 할 수 있는 게 없는 것 같다”고 말했다.



이재명정부 첫 여성가족부 장관 후보자로 지명됐던 강선우 의원의 전례도 거론된다. 강 의원은 보좌진 갑질과 거짓 해명 논란 속에서 인사청문회까지 마쳤지만 비판 여론이 가라앉지 않자 결국 자진 사퇴해 장관직에 오르지 못했다. 용 후보자 역시 청문회 개최 여부와 실제 임명은 별개의 문제라는 얘기가 여권에서 나오는 배경이다.

용혜인 남편, 최고위원 당선 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 배우자인 기본소득당 박기홍 최고위원이 7일 서울 영등포구 기본소득당 당사에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 박 최고위원은 이날 새 지도부 최고위원에 선출됐다. 뉴시스

기본소득당은 이날 오준호 신임 대표를 선출하고 박씨를 최고위원으로 뽑았다. 박씨는 앞서 기본소득당 사무총장을 지내면서 용 후보자와 함께 참석한 회의에서 주요 당직에 임명됐다는 이른바 ‘셀프 인사’ 논란과 급여·육아휴직 지원금 문제 등이 제기된 상태다. 배우자의 당 운영 관여를 둘러싼 논란이 이어지는 상황에서 박씨가 다시 지도부에 입성한 것이다. 용 후보자는 비례대표 의원직 유지 입장을 고수하고 있다. 국회법상 국무위원 겸직은 가능하지만 비례대표 의원이 입각할 경우 의원직을 사퇴해 다음 순번이 승계하도록 해온 관례와 배치된다는 지적이 이어지고 있다.



국민의힘은 추가 의혹도 제기했다. 박정훈 의원은 김용 전 민주연구원 부원장이 대장동 민간업자들로부터 받은 불법 정치자금이 용 후보자가 참여했던 기본소득운동본부 등 외곽조직 관리에 쓰였을 가능성이 있다고 주장했다.

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