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[8일의 날씨] 쾌청한 가을 하늘
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입력 :
2026-09-07 18:14
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[8일의 날씨] 쾌청한 가을 하늘
세계일보
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오피니언
[설왕설래] ‘하후상박’ 기초연금 개편
65세 이상 노인의 소득 하위 70% 이하에 기초연금을 지급한 건 박근혜정부 때인 2014년부터다. 앞서 박 전 대통령은 ‘기초연금 도입 즉시 모든 어르신에게 현재의 2배 지급’을 약속하고 당선됐다. 그러나 장밋빛 공약은 2013년 인수위원회 출범부터 논란을 빚었다. ‘모든 노인에게 보편적으로 지원하는 게 시대정신이다’, ‘생활이 어려운 이들만 선별해 두텁
[특파원리포트] 8월의 일본
일본의 8월은, 혹독하다. 덥고 습한 날씨가 낮밤을 가리지 않는데, 피폭일부터 광복절이자 일본의 패전일인 15일까지 이어지는 일정 속에서 느껴지는 사회적 공기까지 일본에 사는 한국인을 무겁게 짓누른다. 지난 8·15. 밖에서 군가 소리가 크게 울리기에 창문을 열어 보니 우익단체 차량이 지나가고 있었다. 거기서 방위성 옆을 지나면 야스쿠니신사로 향하는 큰길
[김정기의호모커뮤니쿠스] 조선왕조실록과 언론 개혁
세찬 빗줄기에 산행을 서둘러 마감하고 오대산 국립조선왕조실록박물관을 찾았다. 왕정이라는 절대 권력의 시공간에서도 객관적인 기록을 위해 우리 선조들이 들인 올곧은 노력이 선연했다. 당시 세계의 어떤 나라도 흉내 낼 수 없는 ‘기록이 지니는 의미와 가치’에 대한 지혜가 놀라웠다. 조선왕조실록은 조선시대 왕의 언행과 정치·외교·군사·경제·사회·문화·자연재해·인
[WT논평] A 21-year-old with a laptop just exposed how dumb we are about polls(Ⅰ)
Somewhere in America, a recent college graduate named Rahil Prakash is smiling. And honestly? He’s earned it. Mr. Prakash, all of 21 years old, decided to conduct what he generously called “a short-t
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