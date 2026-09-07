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2기 개각 후폭풍… 李대통령 지지율 37.4% 최저치

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이지안 기자 easy@segye.com

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부동산세제 개편안 번복 등 악재
8주째 하락… 서울·중도 하락폭 커
與도 1.3%P 떨어져 41.8% 기록

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 취임 후 최저치인 37.4%를 기록했다는 여론조사 결과가 7일 나왔다. 서울에서는 긍정평가가 29.0%까지 떨어졌고 중도층에서도 하락세가 두드러졌다. 더불어민주당 지지율도 41.8%로 동반 하락했다. 2기 개각 후보자들을 둘러싼 논란과 부동산 세제 개편안 번복 등이 인사·정책 신뢰도에 부담으로 작용한 것으로 분석된다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 지난 4일까지 전국 18세 이상 2510명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주보다 1.5%포인트 내린 37.4%였다. 부정평가는 0.8%포인트 오른 59.5%로 집계됐다. 지난 7월 셋째 주 48.4%였던 긍정평가는 두 달 가까이 하락세가 이어지며 11.0%포인트 떨어졌다.

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합
이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합

지역별로는 서울의 하락폭이 가장 두드러졌다. 서울에서 긍정평가는 한 주 만에 6.0%포인트 떨어진 29.0%를 기록했다. 인천·경기에서도 2.7%포인트 내린 40.7%로 나타났다. 수도권에서 부동산 정책과 세제 개편을 둘러싼 민심 부담이 상대적으로 크게 나타난 것으로 풀이된다.

중도층의 이탈도 눈에 띄었다. 중도층 긍정평가는 5.5%포인트 떨어진 35.9%였다. 반면 진보층에서는 57.3%로 4.0%포인트 상승해 핵심 지지층과 중도층의 흐름이 엇갈렸다.

연령별로는 18∼29세에서 긍정평가가 28.8%, 30대에서는 29.8%로 모두 20%대에 머물렀다. 특히 20대 남성은 21.4%, 30대 남성은 20.8%에 그쳤다.

민주당 전체 지지율은 전주보다 1.3%포인트 내린 41.8%였다. 국민의힘은 37.6%로 양당 격차는 4.2%포인트였다. 리얼미터는 장관 후보자 자질 논란과 부동산 세제 개편안 번복, 당내 갈등 등이 대통령과 여당 지지율에 영향을 미친 것으로 분석했다.

이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 진행됐으며 대통령 국정수행 평가의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 응답률은 4.2%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 ±3.1%포인트, 응답률은 3.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


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