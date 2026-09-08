인도 총리 만난 크래프톤 장병규… “투자 확대”

장병규 크래프톤 의장이 나렌드라 모디 인도 총리를 만나 인도 게임 산업 발전 방안에 대해 의견을 나눴다.



크래프톤은 지난 4일(현지시간) 장 의장이 인도 뉴델리에서 모디 총리와 회담을 가졌다고 7일 밝혔다. 이번 회담에서는 인도의 게임·신기술 분야 성장을 위한 협력 방안이 논의됐다. 특히 인도에서 제작되는 게임과 디지털 콘텐츠가 전 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 뒷받침하는 방안에 대해 집중적으로 이야기가 오갔다.

장병규 크래프톤 의장(왼쪽)이 지난 4일(현지시간) 인도 뉴델리에서 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 기념사진을 찍고 있다. 크래프톤 제공

해외 국가 수반이 국내 게임사 수장과 단둘이 만나는 것은 이례적인 일이다. 국제사회에서 상당한 영향력을 자랑하는 모디 총리가 장 의장을 직접 접견한 배경에는 인도와 크래프톤의 밀월관계가 있다. 인도는 크래프톤의 간판 게임 ‘배틀그라운드 모바일’의 인기가 높은 국가여서 크래프톤이 가장 공들이는 해외 시장이다. 인도 시장 공략을 위해 만든 게임 ‘배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)’는 누적 다운로드수 2억6000만건을 넘어서며 현지에서 ‘국민 게임’으로 등극했다.



인도 정부 입장에서도 크래프톤은 중요한 기업이다. 크래프톤은 현재까지 약 2억5000만달러를 인도에 투자했다. 향후 약 2억5000만달러를 추가로 투자할 계획이다. 크래프톤은 단순 투자를 넘어 인재 육성과 인도 내 게임 산업 기반을 다져주는 기업으로 손꼽힌다. 일례로 게임 제작과 디지털 창작 전반의 미래 역량을 기르는 산학 협력 프로그램 ‘KIGI 아카데미’를 열고 있다. 이처럼 인도를 최대 소비시장이자 파트너 국가로 대하는 크래프톤의 전략은 인도 정부가 추진하는 ‘비크시트 바라트(선진 인도) 비전’과 ‘인도에서 만들고, 인도를 위해 만들며, 세계를 위해 만든다’는 모디 정부의 ‘메이크 인 인디아’ 방향과도 맞닿아 있다.



장 의장은 “인도는 게임과 기술, 혁신 전반에 걸쳐 뛰어난 인재를 갖춘 주요 시장”이라며 “투자와 인재 육성 프로그램, 신기술에 대한 집중을 통해 인도의 창작자, 개발자, 창업가들과 함께 전 세계에 통하는 경험과 기술을 만들어 가겠다”고 강조했다.

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