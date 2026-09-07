레페리, ‘2026 화장품의 날’ 기념식서 보건복지부 장관 표창

K-뷰티 크리에이터 그룹 ‘레페리’가 ESG 경영 혁신과 K-뷰티 세계화에 기여한 공로로 ‘보건복지부 장관 표창’을 수상했다. (사진제공=레페리)

K-뷰티 크리에이터 그룹 레페리가 ‘2026 화장품의 날 기념식’에서 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

레페리(대표 최인석)는 7일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 화장품의 날 기념식에서 ESG 경영 혁신과 K-뷰티 세계화에 기여한 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았다고 밝혔다. 이번 표창은 레페리가 화장품의 날 기념식에서 받은 첫 수상이다.

매년 9월 7일인 ‘화장품의 날’은 지난해 화장품법 개정으로 법정기념일로 지정됐으며 올해 두 번째 기념식을 맞았다. 식품의약품안전처는 ‘확신의 K-뷰티, 꽃을 피우다’를 주제로 올해 기념식을 마련했으며 정부와 국회, 화장품 산업계 관계자들이 참석했다.

레페리는 뷰티 유튜브 크리에이터를 기반으로 콘텐츠와 마케팅, 글로벌 PR 등으로 사업 영역을 확대해왔다. 뷰티 크리에이터 육성 시스템을 운영하는 한편 분야별 전문인력을 활용해 정부 부처 및 공공기관과의 협업에도 참여하고 있다.

해외 기업과의 협업 및 글로벌 시장 진출도 추진해왔다. 구글 코리아, 텐센트, 한국로날드맥도날드하우스 등과 협력했으며 일본 등 해외 시장에서 K-뷰티 관련 사업을 전개하고 있다.

레페리는 지난해에도 외교부 장관상, 경제부총리 겸 기획재정부 장관 표창, 국회 기획재정위원회 위원장 표창 등을 받은 바 있다.

레페리는 이번 수상을 계기로 크리에이터 비즈니스와 글로벌 네트워크를 활용한 K-뷰티 관련 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

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