송강, 눈빛에 담아낸 강비오의 균열…‘포핸즈’서 깊어진 내면 연기

송강이 절제된 감정 연기로 ‘포핸즈’ 속 강비오의 복잡한 내면을 섬세하게 그려내고 있다.

송강이 절제된 감정 연기로 ‘포핸즈’ 속 강비오의 복잡한 내면을 섬세하게 그려내고 있다. tvN

tvN 드라마 ‘포핸즈’에서 송강은 완벽을 추구하는 천재 피아니스트 강비오로 분해 극의 한 축을 이끌고 있다. 겉으로는 모든 것을 갖춘 듯 보이는 ‘천재’이지만 그 이면에는 오랜 시간 쌓인 압박과 상처, 그리고 깊은 외로움이 자리하고 있다. 송강은 이러한 비오의 감정을 과장된 표현 대신 눈빛과 표정, 작은 행동의 변화로 표현하며 캐릭터에 무게를 더하고 있다.

비오는 타인의 시선에선 쉽게 흠을 찾기 어려운 인물이다. 하지만 어머니 강지혜(윤세아)의 강한 기준과 통제 아래 놓이면서 자신의 의지와 감정을 온전히 드러내지 못한 채 지쳐간다. 이 과정에서 송강은 무기력과 답답함이 서서히 스며드는 비오의 모습을 애처로운 눈빛으로 표현했다. 이는 피아니스트라는 화려한 수식어 뒤에 감춰진 인물의 고통을 드러냈다.

송강이 절제된 감정 연기로 ‘포핸즈’ 속 강비오의 복잡한 내면을 섬세하게 그려내고 있다. tvN

최정요(이준영 분)와의 관계에서도 감정의 변화가 선명하게 드러났다. 마음을 조금씩 열기 시작했던 정요에게서 감춰져 있던 사실을 알게 된 뒤 비오의 태도는 급격하게 달라졌다. 믿었던 상대를 향한 실망과 배신감이 차가운 눈빛으로 나타났고, 자신을 붙잡으려는 정요의 손길마저 단호하게 밀어냈다.

송강은 강비오라는 인물을 단순히 냉정하고 완벽한 천재 피아니스트로 표현하는 데 그치지 않고, 그가 왜 그렇게 살아갈 수밖에 없었는지에 초점을 맞춰 캐릭터의 입체감을 살리고 있다. 큰 감정 폭발보다는 장면에 따라 바뀌는 표정과 시선의 온도를 활용해 비오의 심리 변화를 보여주는 방식이다.

예상하지 못한 상황에 놓인 강비오가 앞으로 어떤 선택을 하게 될지, 그리고 그 과정에서 송강이 또 어떤 모습으로 인물의 변화를 표현할지 관심이 모인다.

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