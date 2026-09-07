코스피, 오픈AI발 반도체 훈풍에 4.6% 급등…7000선 턱밑

코스피가 7일 오픈AI발 반도체 '훈풍'에 4.6% 넘게 오르며 7,000선 탈환을 눈앞에 뒀다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 308.18포인트(4.61%) 오른 6,995.39에 거래를 마쳤다.

미국발 훈풍에 코스피가 상승 마감한 7일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 종가가 표시되고 있다.

7,000선 탈환까지 단 4.61포인트 남겨뒀다.

전장보다 223.57포인트(3.34%) 오른 6,910.78로 출발한 지수는 장 중 상승 폭을 유지하며 강세로 마감했다.

지수는 외국인과 기관이 '쌍끌이 매수'에 나서며 견인했다. 외국인과 기관은 유가증권시장에서 각각 2조5천869억원, 2조6천327억원 순매수했다. 기타법인도 1조6천352억원 매수 우위였다.

반면 개인은 6조8천212억원 순매도하며 차익 실현에 나섰다. 개인의 순매도 규모는 지난 7월 31일 8조2천840억원 이후 한 달여 만에 최대다.

원/달러 환율은 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 9.9원 내린 1,340.5원이다.

코스피는 오픈AI발 호재에 전 거래일인 지난 4일 미국 뉴욕 증시에서 반도체주가 큰 폭으로 오른 영향에 급등했다.

오픈AI가 보안 등급 '위험'(Critical) 단계로 평가된 새 AI 모델 '아스트라'를 출시하면서 범용인공지능(AGI) 시대의 도래를 선언하자 고용량 제품에 대한 수요가 확대되며 메모리 가격 상승이 이어질 것이란 기대감이 확대했다.

여기에 엔비디아가 AI 모델 공유 플랫폼 '허깅페이스'를 인수한다고 공식 발표한 점도 AI 생태계 확장에 따른 메모리 수요 기대를 강화하면서 반도체에 대한 투자 심리를 개선하는 역할을 했다.

이경민 대신증권 연구원은 "9월 FOMC(연방공개시장위원회)의 금리 인상 가능성이 우세하고 국제 유가 상승세 지속되고 있지만 반도체 업종의 강한 반등이 지수 상승을 견인했다"고 말했다.

이에 '반도체 투 톱' 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 각각 5.68%, 8.26% 급등했고 관련주인 SK스퀘어[402340](8.07%), 삼성생명[032830](4.87%), 삼성물산[028260](4.63%) 등도 상승하면서 코스피를 밀어 올렸다.

시가총액 상위주 중에서는 삼성전기[009150](3.78%)와 LG에너지솔루션[373220](1.12%), 현대차[005380](2.48%) 등이 올랐고 한화에어로스페이스[012450](-1.52%), 삼성SDI[006400](-1.28%), 셀트리온[068270](-0.96%) 등은 내렸다.

업종별로 기계·장비(6.60%), 전기·전자(6.34%), 제조(5.17%) 등은 상승했고 음식료·담배(-2.47%), 부동산(-1.54%), 섬유·의류(-1.12%) 등은 하락했다.

코스피 내 상승 종목 수는 478개, 하락은 381개, 보합은 52개였다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 8.69포인트(1.07%) 오른 822.19로 마감했다.

지수는 전장보다 9.41포인트(1.16%) 오른 822.91로 출발해 1% 안팎의 상승세를 유지했다.

코스닥 시장에서 개인이 1천895억원 순매수한 데 반해 외국인과 기관은 각각 717억원, 1천310억원 순매도했다.

시총 상위주 가운데 에코프로[086520](0.12%), 에코프로비엠[247540](0.66%), 주성엔지니어링[036930](4.99%) 등이 오르고 알테오젠[196170](-0.87%), 레인보우로보틱스[277810](-2.40%), 로보티즈[108490](-0.99%) 등은 내렸다.

코스닥 시장에서 상승 종목은 833개, 하락은 807개, 보합은 95개였다.

유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 21조4천700억원, 6조2천880억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 12조4천63억원이었다.

<연합>

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