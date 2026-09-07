‘제주사위’ 전 축구대표팀 캡틴 구자철… 제주대 알림이로 뛴다

프로선수 생활의 시작과 마무리를 함께 하며 제주와 특별한 인연을 맺게 된 구자철 전 축구 국가대표팀 주장이 제주대학교 알림이로 활동한다.

7일 제주대에 따르면 전날 제주 그린필드CC 클럽하우스에서 ‘JNU 명예홍보대사 위촉식’을 개최했다.

양덕순 제주대 총장이 6일 제주 그린필드CC 클럽하우스에서 구자철 전 축구 국가대표팀 주장(오른쪽)에게 JNU 명예홍보대사 위촉장을 전달하고 있다. 제주대 제공

이날 행사는 ‘2026 제주대 하영나눔 자선모금 골프대회’와 연계해 열렸다. 양덕순 총장을 비롯해 골프대회 참가자 등이 참석한 가운데 구자철 전 선수에게 제주대 명예홍보대사 위촉장이 수여됐다.

제주SK 유나이티드 FC U-18 코치, 유소년 어드바이저 등 축구 지도자의 길로 들어선 구자철은 2028년 9월 5일까지 2년간 제주대 명예홍보대사를 맡게 된다.

제주대는 “대한민국 축구 국가대표팀 주장 출신이자 독일 분데스리가 등 세계 무대에서 뛰며 제주 대표 스포츠 스타로 자리매김한 구자철 선수의 도전 정신과 성실함이 재학생과 예비 대학생들에게 귀감이 될 것”이라고 위촉 배경을 밝혔다.

특히 제주대는 글로벌 인지도와 선한 영향력을 가진 구자철 전 선수의 명예홍보대사 위촉을 통해 ‘글로벌 거점국립대학교’로서의 위상이 강화될 것으로 보고 있다.

제주대는 입학식이나 졸업식, 체육대회 등 대학 주요 행사에 초청하거나 특강을 추진, 학생들에게 꿈과 도전 정신을 고취할 계획이다.

무엇보다 제주대와 지역사회, 제주SK 유나이티드 FC를 잇는 스포츠-교육-문화 협력 모델을 구축하고 대학 홍보 콘텐츠 제작에도 참여할 수 있도록 한다는 방침이다.

이날 위촉식에서 구자철은 “제주대 명예홍보대사로 활동할 수 있게 돼 뜻깊다”라며 “글로벌 거점국립대로서 제주대의 위상을 강화할 수 있도록 발로 뛰며 노력하겠다”라고 밝혔다.

양덕순 총장은 “국가대표로서 구 전 선수의 도전과 열정, 제주 지역사회와 함께하는 상생의 가치를 높이 평가해 명예홍보대사로 위촉하게 됐다”라며 “제주대의 발전과 위상을 높이는 데 기여해 주길 기대한다”라고 말했다.

구자철은 제주유나이티드에서 활동할 당시부터 사귀던 제주출신 여성과 지난 2013년 6월 결혼, 제주도 사위가 됐다.

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