김옥빈, D라인 사진과 함께 임신 고백…"태명은 울루"

배우 김옥빈(39)이 임신 소식을 전했다.

김옥빈은 7일 자신의 소셜미디어에 임신 사실을 직접 알렸다.

그는 "오랫동안 소식이 없었죠. 사실은 엄마가 될 준비를 하고 있어요. 태명은 울루(ulu)이고 말띠 아이가 될 예정이에요"라고 밝혔다.

이어 "힘들기도 하지만 행복하고 소중하게 잘 지키고 있어요. 모든 게 처음이라 새롭고 신기한 요즘이에요"라고 말했다.

또 "남은 시간도 울루와 건강하게 잘 보내기를 기도하고 있어요. 무사히 만나게 되는 날, 또 소식 전할게요. 다들 건강하고 행복하게 잘 지내고 계세요"라고 덧붙였다.

김옥빈 SNS.

함께 공개한 사진에는 김옥빈이 야외에서 배에 손을 올린 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다.

김옥빈은 임신 주수와 출산 예정일 등 구체적인 내용은 밝히지 않았다. 다만 태명이 '울루'이며 말띠 아이가 될 예정이라고 밝힌 만큼 올해 출산할 것으로 보인다.

김옥빈은 지난해 11월 비연예인 남성과 결혼했다.

<뉴시스>

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