박준형 건강 이상설 해명 "나이 60 되면 회복 느려"

그룹 god 출신 방송인 박준형이 최근 유튜브에서 수척해진 모습으로 등장해 불거진 건강 이상설에 대해 해명했다.

박준형은 6일 소셜미디어에 "다들 즐겁고 안전한 토요일. '와썹맨' 보고 걱정해 주는 많은 메시지가 왔다. '어디 아프세요' '피곤해보여요' '너무 비쩍 마르셨어요' '갑자기 너무 마르셔서 얼굴이랑 목 부분이 쪼글쪼글해졌어요' 등등"이라는 글과 함께 사진 하나를 올렸다.

그는 "'와썹맨'을 한 달 전 비행하고 미국 갔다 오자마자 잠 한숨도 못 자고 와서 곧바로 찍은 거라 상태가 완전 별로였다. 알다시피 와썹맨은 조명 같은 거 없이 그대로 찍는 거다. 그리고 빛이 여기저기서 들어오는 창가를 사방에 두고 찍으면 모든 게 확대돼서 나와서 이미 안 좋은 상태를 더 안 좋아지게 만든다"고 했다.

이어 "예전엔 비행을 12시간을 하든 20시간을 하던 잠 한숨도 못 자던 한 몇 시간이면 얼굴 상태가 완전 신선하게 좋아졌지만 나이 60 돼서는 하룻밤을 못 자면 그 회복 시간이 더 걸린다"며 "걱정해 줘서 고맙다. 비판하는 글들도 (때려주고 싶지만) 고맙다"고 덧붙였다.

한편 박준형은 지난 4일 유튜브 채널 '와썹맨'에서 12년 만에 아내와 데이트하는 모습을 보여줬다.

박준형은 2015년 대한항공 승무원 출신 14살 연하 아내와 결혼했다.

<뉴시스>

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