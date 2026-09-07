'충주맨' 김선태, 절묘한 즉흥여행…'나혼산' 논란 겨냥했나

'충주맨'으로 얼굴을 알린 김선태가 즉흥여행 영상을 공개했다. 최근 MBC '나 혼자 산다'의 즉흥여행 논란과 맞물리며 관심이 쏠렸다.

김선태는 지난 4일 자신의 유튜브 채널에 '즉흥여행 홍보'라는 제목의 영상을 올렸다.

김선태. 유튜브 캡처

영상에서 김선태는 "오늘은 즉흥 여행을 해보겠다. 아무 시내버스나 랜덤으로 타고 종점으로 가보겠다"고 말했다.

김선태는 정차해 있던 시내버스 가운데 한 대를 골라 탔고, 종점인 방대마을에 도착했다.

그는 "공무원 시절 담당 마을을 여행하게 됐는데 정한 건 아니고 우연"이라고 설명했다. 이후 별다른 계획 없이 마을을 둘러보다 낚시터를 발견해 배에 오르는 등 여행을 이어갔다.

김선태의 영상은 최근 '나 혼자 산다'에서 방송된 전현무의 카자흐스탄 즉흥여행을 둘러싼 논란과 맞물리며 관심을 모았다.

앞서 '나 혼자 산다'에서는 전현무가 여행지를 미리 정하지 않은 채 공항에서 카자흐스탄 알마티행을 선택해 떠나는 모습이 방송됐다.

이후 제작진이 해외 촬영 가능성에 대비해 스태프 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영을 위한 사전 협조를 요청했던 사실이 알려지면서 '즉흥여행' 연출을 두고 논란이 일었다.

제작진은 지난 4일 입장을 내고 전현무가 여행지를 당일 결정한 것은 맞다면서도 해외 촬영 가능성에 대비해 사전 준비를 했다고 밝혔다. 제작 과정에 대한 설명이 충분하지 못해 혼선을 줬다며 사과했다.

이런 가운데 김선태가 같은 날 '즉흥여행' 영상을 공개하자 온라인에서는 '나 혼자 산다' 논란을 떠올리는 반응이 나왔다. 일부 누리꾼들은 영상 공개 시점이 절묘하다는 반응을 보였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지