평균연령 35.5세·용지 32만㎡…충북혁신도시, 2차 공공기관 이전 역량 결집

충북혁신도시 2차 공공기관 유치를 위해 음성군과 진천군이 공동 대응에 나섰다.

두 지자체는 7일 충북혁신도시 복합혁신센터에서 ‘2차 공공기관 유치 공동 결의 행사’를 열었다. 이 자리에서 두 지자체는 국가균형발전과 충북혁신도시의 새로운 도약을 위해 2차 공공기관 이전 시 충북혁신도시를 우선 배치해 줄 것을 촉구했다.

충북 음성군과 진천군이 7일 충북혁신도시 복합혁신센터에서 2차 공공기관 유치 공동 결의 행사를 열고 힘을 모으기로 했다. 진천군 제공

충북혁신도시는 1차 공공기관 이전으로 성장 기반을 마련했다. 이에 2차 공공기관 유치로 충북의 균형발전 효과 확산, 자족 기능 강화, 성장 동력 마련 등을 꾀하겠다는 구상이다.

충북혁신도시는 수도권과 접근성이 뛰어나다. 지난 6월 말 기준 인구 3만1479명, 평균연령 35.5세의 젊은 도시로 꼽힌다. 여기에 공동주택 1만3238호 공급에 이어 2232호가 추가로 공급될 예정이다. 초·중·고교 7곳과 유치원 3곳 등 우수한 교육 기반까지 탄탄하게 갖춰져 있어 이전 기관 임직원과 가족들이 안심하고 정착할 수 있는 최적의 주거·교육 환경을 완성하고 있다.

용지 등 수용 기반도 갖췄다. 혁신도시 내에는 미분양 및 미착공 클러스터 부지 42개 필지(총 32만5599㎡)를 비롯해 공실 상가 등 즉시 입주가 가능한 풍부한 유휴 부지가 확보되어 있다. 이는 이전 기관들이 대규모 기반 공사 없이 곧바로 둥지를 틀 수 있는 조건인 셈이다. 두 지자체는 이런 기반을 바탕으로 이전 기관의 안정적인 연착륙을 유도할 파격적인 행·재정적 맞춤형 패키지 지원체계도 완비했다.

이런 정주·입지 여건을 토대로 지역 특화산업 및 국가중추시설과 연계한 차별화된 유치 전략을 전면에 내세웠다. 진천군은 국내 엘리트 체육의 산실인 진천국가대표선수촌과 연계한 ‘국민체육진흥공단’ 유치를 추진해 스포츠 행정과 산업의 시너지를 극대화한다는 구상이다.

김명식 진천군수는 “진천과 음성은 하나의 생활권이자 경제권”이라며 “완벽한 정주 기반과 차별화된 유치 전략을 무기로 충북혁신도시의 자족 기능을 높이고 중부권 경제를 이끄는 핵심 성장 거점으로 도약하겠다”고 말했다.

음성군은 지역에 집적된 산업 클러스터와 실질적인 정책금융을 연결하는 ‘IBK기업은행’ 유치를 통해 기업 성장과 지역산업 경쟁력을 동반 상승시키겠다는 전략이다. 이와 함께 한국지역난방공사(에너지), 한국환경공단(수자원·환경), 한국산업기술진흥원(과학기술), 한국소방산업기술원(소방) 등 분야별 핵심 기관의 이전 당위성도 명확히 했다.

조병옥 음성군수는 “행정구역은 나뉘어 있어도 충북혁신도시 완성에 대한 3만여 주민과 양 군민의 열망은 하나”라며 “빈틈없는 원팀 공조와 전국혁신도시협의회 회장도시로서의 정책적 연대를 십분 활용해 2차 공공기관 이전을 반드시 쟁취하겠다”고 강조했다.

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