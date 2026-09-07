공군, 10월 사천에서 국제에어쇼 개최… 블랙이글스·KF-21 등 비행 시범

공군이 경상남도, 사천시, 한국항공우주산업(주)과 공동으로 오는 10월 22일부터 25일까지 4일간 경남 사천 공군기지에서 ‘2026 사천에어쇼’를 개최한다.

2004년 ‘사천 항공우주산업축전’으로 처음 열린 사천에어쇼는 2016년부터 현재 명칭으로 개최되고 있다.

경남 사천시 사천비행장에서 열린 '2024 사천에어쇼 기자 설명회'에서 블랙이글스가 곡예비행을 선보이고 있는 모습. 연합뉴스

올해 행사는 사천에어쇼가 국제행사로 도약하는 원년으로, K-방산 수출 지원과 군사외교를 통한 공군 위상 제고에 중점을 둔다.

공군은 행사 기간 다양한 비행·전시·체험 프로그램을 마련했다.

공군 특수비행팀 ‘블랙이글스’가 4일 내내 고난도 에어쇼를 선보이며, KF-21을 포함한 공군 공중전력 시범비행과 호주 민간 곡예비행팀 ‘폴 베넷’의 비행도 펼쳐진다.

2026 사천에어쇼 홍보 포스터. 공군 제공

지상에서는 공군 항공기·장비 전시와 함께 군악·의장 시범, 고공강하, 전투 탐색구조 시범 등도 진행된다.

아울러 항공우주·방산·신기술 분야 기업들이 참가하는 ‘2026 우주항공방위산업전’, 공군 직무 탐색 및 실감형 체험 행사인 ‘드림데이’, 국민 참여 ‘드론 종합경연대회’ 등 부대행사도 열린다.

이번 행사에서는 쾌적한 관람 환경 조성을 위해 관람객 등록제를 시행한다.

방문을 희망하는 관람객은 9월 7일부터 10월 25일까지 사천에어쇼 공식 누리집(airshow.sacheon.go.kr)에서 사전 등록할 수 있으며, 인터넷 이용이 어려운 경우 사천시외버스터미널 셔틀버스 탑승장 등 현장 등록대를 이용하면 된다.

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