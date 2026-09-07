"홈쇼핑에도 나오는데"…김인석, 10년째 돈 안 갚는 유명 셰프 폭로

코미디언 김인석이 유명 셰프에게 빌려준 돈을 받지 못했다고 밝혔다.

김인석은 6일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에 출연해 "앨범 홍보하러 나왔는데 부가적으로 떼인 돈도 받고 싶다. 유명 셰프한테 300만원 정도 뜯긴 게 있다"고 말했다.

지난 6일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 코미디언 김인석이 게스트로 출연했다. 유튜브 채널 '나무미키 흥신소' 화면 캡처

윤성호가 "지금 홈쇼핑에도 그 분이 나온 걸 봤다. 그 분이 10년 동안 (안 갚았다)"고 하자 김인석은 "너무 유추하게끔 가지 마라. 이자까지 따지면 엄청나다"고 토로했다.

이어 김인석이 실명을 언급했지만 미키광수는 "난 누군지 모르겠다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이에 신흥재는 "영어 이름이 나오면 불안해한다. 잘 못 외운다"고 거들었다.

김인석은 "제 추정상으로는 새벽에 밤늦게 갑자기 전화 와서 그렇게 300~400만 원 빌리는 건 대부분 이거"라며 도박을 하는 제스처를 취했다.

이에 미키광수는 "둘 중에 하나다. 워낙 많이 빌려서 기억에 없거나 두 번째는 말은 안 하니까 얘가 까먹었나보다 하는 것"이라고 말했다.

그러자 김인석은 "실제로 갚으라고 얘기 몇 번하고 종용했는데 안 됐다"며 "나중에 방송국에서 만났다. '나는 그 프로그램에 꼭 나갈 거다. 그 사람이 나오면 무조건 나간다' 해서 나갔다"고 설명했다.

그는 "거기서 얘기를 하려 했는데 눈치를 챈 거다. '돈을 주려고 하나?' 했더니 '녹화 잘할 수 있게 얘기 안 했으면 좋겠다'더라. 그래서 내 성격을 알지 않냐. 술 한번 먹었다 치자(했다)"고 밝혔다.

이에 미키광수는 "술을 어디서 먹는 거냐. 술을 300만원치 씩 마시냐"며 김인석을 놀렸다.

<뉴시스>

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