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경희대·한국체대, 대한핸드볼협회 전국대학 통합선수권 남녀 정상

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권준영 기자 kjykjy@segye.com

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대학부·대학2부 21개팀 참가…서울대는 남녀 대학2부 석권

경희대와 한국체대가 올해 대학 핸드볼 무대에서 나란히 두 번째 우승 트로피를 들어 올렸다.

 

7일 대한핸드볼협회(회장 곽노정)에 따르면 경희대는 전날 강원특별자치도 태백시 고원체육관에서 막을 내린 ‘2026 전국대학핸드볼 통합선수권대회’ 남자대학부 결승에서 한국체대를 34-28로 꺾고 정상에 올랐다. 여자대학부에서는 한국체대가 우승을 차지했다.

 

지난달 31일부터 이날까지 열린 이번 대회에는 대학부와 대학2부를 합쳐 총 21개 팀이 참가했다.

 

경희대와 한국체대는 지난 3월 열린 제81회 전국종별핸드볼선수권대회에 이어 이번에도 우승컵을 들어 올리며 대학 핸드볼 강호의 면모를 이어갔다.

 

대학2부에서는 서울대가 남녀 동반 우승을 달성했다. 남자대학2부 결승에서 영남대를 12-11로 제압했고, 여자대학2부에서도 정상에 오르며 두 종목 모두 우승 트로피를 차지했다.

 

부문별 최우수선수상은 남자대학부 이민준(경희대), 여자대학부 김가영(한국체대), 남자대학2부 이성호(서울대), 여자대학2부 김한결(서울대)에게 돌아갔다.

 

대한핸드볼협회가 주최하고 태백시가 재정 지원한 이번 대회는 대학 엘리트 선수와 생활체육 선수들이 함께 경쟁하는 통합대회로 치러졌다.


권준영 기자 kjykjy@segye.com 기자페이지 바로가기

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